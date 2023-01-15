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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 8.55 (совпадает с мск) выпустили по двум районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:30

2023-01-15T11:30

2023-01-15T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 8.55 (совпадает с мск) выпустили по двум районам Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.55 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 9.25 открыли огонь по Горловке, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина