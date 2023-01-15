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Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ
Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:28
2023-01-15T15:28
2023-01-15T15:28
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
шахтерск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: - зафиксированы повреждения станции скорой медицинской помощи по улице Рудакова; населенный пункт Шахтерск: - зафиксированы повреждения инфраструктуры железнодорожной станции "Постниково", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Шахтерску украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, шахтерск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Шахтерск (Донецкая область)
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ
Представительство ДНР: станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстреле ВСУ