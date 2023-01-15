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Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/donbass-1845010388.html
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ
Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:28
2023-01-15T15:28
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
шахтерск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: - зафиксированы повреждения станции скорой медицинской помощи по улице Рудакова; населенный пункт Шахтерск: - зафиксированы повреждения инфраструктуры железнодорожной станции "Постниково", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Шахтерску украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
шахтерск (донецкая область)
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, шахтерск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Шахтерск (Донецкая область)
15:28 15.01.2023
 
Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ДНР: станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: - зафиксированы повреждения станции скорой медицинской помощи по улице Рудакова; населенный пункт Шахтерск: - зафиксированы повреждения инфраструктуры железнодорожной станции "Постниково", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Шахтерску украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 января, 17:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассШахтерск (Донецкая область)
 
 
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