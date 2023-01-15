https://ria.ru/20230115/donbass-1845010388.html

Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ

Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.01.2023

Станцию скорой помощи в Горловке повредило при обстрелах со стороны ВСУ

Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:28

2023-01-15T15:28

2023-01-15T15:28

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

шахтерск (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Станция скорой помощи в Горловке и железнодорожная станция в Шахтерске получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: - зафиксированы повреждения станции скорой медицинской помощи по улице Рудакова; населенный пункт Шахтерск: - зафиксированы повреждения инфраструктуры железнодорожной станции "Постниково", - говорится в сообщении представительства в Телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Шахтерску украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

шахтерск (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, шахтерск (донецкая область)