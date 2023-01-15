https://ria.ru/20230115/donbass-1844990966.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска в 9.55 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кременной, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:35

2023-01-15T13:35

2023-01-15T13:35

специальная военная операция на украине

происшествия

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 9.55 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кременной, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.55 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кременная

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс