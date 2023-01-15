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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска в 9.55 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кременной, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:35
2023-01-15T13:35
2023-01-15T13:35
специальная военная операция на украине
происшествия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска в 9.55 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кременной, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.55 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Кременной