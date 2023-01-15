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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:36
2023-01-15T00:36
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что под огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка (Червоногвардейский район). Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.
https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
00:36 15.01.2023
 
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 57 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОбстрел Петровского района Донецка
Обстрел Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 57 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что под огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка (Червоногвардейский район).
Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.
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