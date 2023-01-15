https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.01.2023

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T00:36

2023-01-15T00:36

2023-01-15T00:36

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что под огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка (Червоногвардейский район). Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.

https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html

россия

донецкая народная республика

донецк

украина

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк