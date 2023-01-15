https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 15.01.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:36
2023-01-15T00:36
2023-01-15T00:36
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843077009_0:189:3138:1954_1920x0_80_0_0_7ff99f558ab289491ea4e9f71677c996.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что под огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка (Червоногвардейский район). Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 27 обстрелов.
https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843077009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de0ecdac1edd4d1394b14a5f69336b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 57 боеприпасов