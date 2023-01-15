10:26 15.01.2023 (обновлено: 12:14 15.01.2023)
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО
Арестович признал, что взрыв дома в Днепропетровске произошел из-за действий ПВО Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Днепропетровске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Днепропетровске
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live".
"Ее сбили, она упала на подъезд...", — сообщил он.
"Ее сбили, она упала на подъезд...", — сообщил он.
По его словам, она взорвалась, когда упала.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.