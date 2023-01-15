https://ria.ru/20230115/dnepr-1844946584.html

Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО

Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО - РИА Новости, 15.01.2023

Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО

Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:26

2023-01-15T10:26

2023-01-15T12:14

в мире

алексей арестович

украина

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844956770_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_293719434a238c34639a6d2f9d15ac0e.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live". "Ее сбили, она упала на подъезд...", — сообщил он. По его словам, она взорвалась, когда упала.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. * Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей арестович , украина, днепр (город)