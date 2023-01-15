Рейтинг@Mail.ru
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/dnepr-1844946584.html
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО - РИА Новости, 15.01.2023
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО
Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:26
2023-01-15T12:14
в мире
алексей арестович
украина
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844956770_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_293719434a238c34639a6d2f9d15ac0e.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live". "Ее сбили, она упала на подъезд...", — сообщил он. По его словам, она взорвалась, когда упала.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. * Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20230111/arestovich-1844016919.html
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844956770_248:0:2235:1490_1920x0_80_0_0_8a3f7a05270154bc20a98323c65472c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей арестович , украина, днепр (город)
В мире, Алексей Арестович , Украина, Днепр (город)
10:26 15.01.2023 (обновлено: 12:14 15.01.2023)
 
Арестович признал, что дом в Днепропетровске взорвался из-за действий ПВО

Арестович признал, что взрыв дома в Днепропетровске произошел из-за действий ПВО Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Днепропетровске
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Днепропетровске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ракету, которая разрушила подъезд многоэтажки в Днепропетровске, сбила украинская система ПВО, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин* Live".

"Ее сбили, она упала на подъезд...", — сообщил он.
По его словам, она взорвалась, когда упала.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 01:49Специальная военная операция на Украине
Арестович сообщил о бегстве украинских подразделений под Соледаром
 
В миреАлексей АрестовичУкраинаДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала