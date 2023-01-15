https://ria.ru/20230115/delo-1845026283.html

В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки

В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки - РИА Новости, 15.01.2023

В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной женщины, которой вовремя не предоставили медицинскую помощь, говорится на сайте... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:28

2023-01-15T17:28

2023-01-15T22:16

происшествия

олег кожемяко

фокино

владивосток

россия

японское море

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной женщины, которой вовремя не предоставили медицинскую помощь, говорится на сайте регионального управления ведомства.В социальных сетях ранее распространилась информация о том, что многодетная мать почти сутки добиралась в больницу во Владивостоке с отрезанного от транспортного сообщения острова Путятина. Следователи установили, что женщине стало плохо днем во дворе дома по улице Нагорной, после чего ее осмотрел фельдшер, указав "на необходимость госпитализации в медучреждение"."Вечером 15 января вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи наступила смерть. Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в заявлении.По информации источника, знакомого с ситуацией, у погибшей было трое детей, двое из которых несовершеннолетние.Ранее управление СК по региону возбудило дело по статье "Халатность" на чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна "Путятин". Этот паром, обеспечивавший сообщение с одноименным островом, сломался еще в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.Ремонт по договору должны были завершить к 30 декабря, но к концу месяца судно так и не вышло на маршрут. Тогда же губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил об увольнении заместителя министра дорожного хозяйства Григория Плотницкого. Позже глава региона объявил о завершении ремонтных работ, а плашкоут должен был встать на маршрут 14-15 января при благоприятных погодных условиях.Как сообщало Министерство ГО и ЧС Приморья, в ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидалось очень быстрое обледенение судов. Прогнозировалось усиление северного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20221208/rody-1837127920.html

https://ria.ru/20221207/murmansk-1837027430.html

фокино

владивосток

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, олег кожемяко, фокино, владивосток, россия, японское море, следственный комитет россии (ск рф)