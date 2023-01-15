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В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки - РИА Новости, 15.01.2023
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В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки
В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки - РИА Новости, 15.01.2023
В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной женщины, которой вовремя не предоставили медицинскую помощь, говорится на сайте... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:28
2023-01-15T22:16
происшествия
олег кожемяко
фокино
владивосток
россия
японское море
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной женщины, которой вовремя не предоставили медицинскую помощь, говорится на сайте регионального управления ведомства.В социальных сетях ранее распространилась информация о том, что многодетная мать почти сутки добиралась в больницу во Владивостоке с отрезанного от транспортного сообщения острова Путятина. Следователи установили, что женщине стало плохо днем во дворе дома по улице Нагорной, после чего ее осмотрел фельдшер, указав "на необходимость госпитализации в медучреждение"."Вечером 15 января вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи наступила смерть. Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в заявлении.По информации источника, знакомого с ситуацией, у погибшей было трое детей, двое из которых несовершеннолетние.Ранее управление СК по региону возбудило дело по статье "Халатность" на чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна "Путятин". Этот паром, обеспечивавший сообщение с одноименным островом, сломался еще в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.Ремонт по договору должны были завершить к 30 декабря, но к концу месяца судно так и не вышло на маршрут. Тогда же губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил об увольнении заместителя министра дорожного хозяйства Григория Плотницкого. Позже глава региона объявил о завершении ремонтных работ, а плашкоут должен был встать на маршрут 14-15 января при благоприятных погодных условиях.Как сообщало Министерство ГО и ЧС Приморья, в ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидалось очень быстрое обледенение судов. Прогнозировалось усиление северного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду.
https://ria.ru/20221208/rody-1837127920.html
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фокино
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происшествия, олег кожемяко, фокино, владивосток, россия, японское море, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Олег Кожемяко, Фокино, Владивосток, Россия, Японское море, Следственный комитет России (СК РФ)
17:28 15.01.2023 (обновлено: 22:16 15.01.2023)
 
В Приморье умерла мать троих детей, добиравшаяся в больницу почти сутки

В Приморье умерла мать троих детей, почти сутки добиравшаяся в больницу во Владивостоке

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной женщины, которой вовремя не предоставили медицинскую помощь, говорится на сайте регионального управления ведомства.
В социальных сетях ранее распространилась информация о том, что многодетная мать почти сутки добиралась в больницу во Владивостоке с отрезанного от транспортного сообщения острова Путятина.
Следователи установили, что женщине стало плохо днем во дворе дома по улице Нагорной, после чего ее осмотрел фельдшер, указав "на необходимость госпитализации в медучреждение".
"Вечером 15 января вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи наступила смерть. Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в заявлении.
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По информации источника, знакомого с ситуацией, у погибшей было трое детей, двое из которых несовершеннолетние.
Ранее управление СК по региону возбудило дело по статье "Халатность" на чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна "Путятин". Этот паром, обеспечивавший сообщение с одноименным островом, сломался еще в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.
Ремонт по договору должны были завершить к 30 декабря, но к концу месяца судно так и не вышло на маршрут. Тогда же губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил об увольнении заместителя министра дорожного хозяйства Григория Плотницкого. Позже глава региона объявил о завершении ремонтных работ, а плашкоут должен был встать на маршрут 14-15 января при благоприятных погодных условиях.
Как сообщало Министерство ГО и ЧС Приморья, в ночь на 14 января в северо-западной части Японского моря ожидалось очень быстрое обледенение судов. Прогнозировалось усиление северного и северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, на мысах порывами до 30 метров в секунду.
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ПроисшествияОлег КожемякоФокиноВладивостокРоссияЯпонское мореСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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