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На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме
На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме - РИА Новости, 15.01.2023
На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме
Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:39
2023-01-15T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
дтэк
киевская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании. По ее информации, в случае превышения лимитов, будут применяться аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/otklyucheniya-1844938493.html
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в мире, украина, укрэнерго, дтэк, киевская область, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Киевская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
14:39 15.01.2023
 
На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме

В "Укрэнерго" заявили о снижении лимитов потребления электроэнергии

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины проводятся экстренные отключения света
Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании.
По ее информации, в случае превышения лимитов, будут применяться аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В Харькове и области восстановили электроснабжение
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнергоДТЭККиевская областьДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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