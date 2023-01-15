https://ria.ru/20230115/defitsit-1845002676.html

На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме

На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме - РИА Новости, 15.01.2023

На Украине заявили о росте дефицита в энергосистеме

Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:39

2023-01-15T14:39

2023-01-15T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

дтэк

киевская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", - говорится в сообщении компании. По ее информации, в случае превышения лимитов, будут применяться аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/otklyucheniya-1844938493.html

https://ria.ru/20230115/kharkov-1844949184.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, укрэнерго, дтэк, киевская область, денис шмыгаль, владимир зеленский