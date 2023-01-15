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В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1376 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:38
2023-01-15T11:38
2023-01-15T11:38
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1376 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1376, госпитализированы 115 человек, выздоровели 875 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1585 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 317 982 случая коронавируса, выздоровели 3 123 084 человека, умерли 47 699 человек.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 115 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1376 случаев COVID-19, умерли 15 человек