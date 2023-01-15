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Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра - РИА Новости, 15.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230115/churikova-1845005724.html
Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра
Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра - РИА Новости, 15.01.2023
Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив, что в своем творчестве актриса... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:58
2023-01-15T14:58
культура
инна чурикова
религия
ленком
русская православная церковь
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 14 янв- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив, что в своем творчестве актриса всегда стремилась "вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "Одаренная от Господа многими талантами, почившая преумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства. Творчество Инны Михайловны знают и любят миллионы наших соотечественников. Она блестяще играла в детских сказках, в серьезных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Эти фильмы по праву входят в золотой фонд российского кино. Ставя перед зрителями серьезные нравственные вопросы, почившая стремилась вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Мать", "Курьер", "Ширли-мырли", "Идиот" и других. С 1973 года Чурикова служила в театре "Ленком".
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инна чурикова, религия, ленком, русская православная церковь, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), умерла инна чурикова, театр
Культура, Инна Чурикова, Религия, Ленком, Русская православная церковь, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Умерла Инна Чурикова, Театр
14:58 15.01.2023
 
Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра

Патриарх Кирилл: Чурикова всегда стремилась вселять в людей веру в торжество добра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив, что в своем творчестве актриса всегда стремилась "вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости".
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
Актриса Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 15:57Культура
Королева "Ленкома" Инна Чурикова: десятки ролей за 60 лет на сцене и в кино
"Одаренная от Господа многими талантами, почившая преумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства. Творчество Инны Михайловны знают и любят миллионы наших соотечественников. Она блестяще играла в детских сказках, в серьезных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Эти фильмы по праву входят в золотой фонд российского кино. Ставя перед зрителями серьезные нравственные вопросы, почившая стремилась вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Мать", "Курьер", "Ширли-мырли", "Идиот" и других. С 1973 года Чурикова служила в театре "Ленком".
Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома"
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

Актриса театра и кино Инна Чурикова
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

Татьяна Доронина (слева) в роли Нади и Инна Чурикова (справа) в роли Нели на съемках кинофильма Старшая сестра режиссера Георгия Натансона
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма Начало (режиссер Глеб Панфилов).
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

 Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова В огне брода нет
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

В роли Елизаветы Уваровой - Инна Чурикова. На съемках фильма Прошу слова. Режиссер Глеб Панфилов
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

Инна Чурикова в фильме Морозко
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанк

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

Народная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

Актриса Инна Чурикова
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

Актриса Инна Чурикова и министр культуры и коммуникации Французской Республики Фредерик Миттеран на приеме в посольстве Франции
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

Актриса Инна Чурикова получает кинопремию Ника в номинации Лучшая женская роль второго плана за роль в кинофильме Благословите женщину
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

Президент России Владимир Путин наградил актрису Инну Чурикову Орденом За заслуги перед Отечеством III степени
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

Съемки фильма Любовь с акцентом проходят в Тбилиси
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

Председатель жюри ММКФ - 2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 14

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.

С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
6 из 14

Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

© Фото : Киностудия им. М. Горького, 1964
7 из 14

Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
9 из 14

В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
11 из 14

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
12 из 14

В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 14

В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
 
КультураИнна ЧуриковаРелигияЛенкомРусская православная церковьМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Умерла Инна ЧуриковаТеатр
 
 
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