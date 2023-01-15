https://ria.ru/20230115/churikova-1845005724.html

Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра

Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра - РИА Новости, 15.01.2023

Патриарх Кирилл: Чурикова стремилась вселять в людей веру в торжество добра

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив, что в своем творчестве актриса... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:58

2023-01-15T14:58

2023-01-15T14:58

культура

инна чурикова

религия

ленком

русская православная церковь

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой, отметив, что в своем творчестве актриса всегда стремилась "вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости". Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "Одаренная от Господа многими талантами, почившая преумножила их упорными трудами и достигла высот профессионального мастерства. Творчество Инны Михайловны знают и любят миллионы наших соотечественников. Она блестяще играла в детских сказках, в серьезных лирических картинах и в полных трагизма лентах о Великой Отечественной войне. Эти фильмы по праву входят в золотой фонд российского кино. Ставя перед зрителями серьезные нравственные вопросы, почившая стремилась вселять в людей веру в конечное торжество добра и справедливости", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Мать", "Курьер", "Ширли-мырли", "Идиот" и других. С 1973 года Чурикова служила в театре "Ленком".

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

инна чурикова, религия, ленком, русская православная церковь, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), умерла инна чурикова, театр