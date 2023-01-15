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Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 - РИА Новости, 15.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/challenger-1844919950.html
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 - РИА Новости, 15.01.2023
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T02:36
2023-01-15T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
владимир зеленский
бен уоллес
риши сунак
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака. "Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства. Там отмечается, что вскоре Великобритания начнет обучать украинских военных обращается с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90. Кроме того, Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу собрать европейских союзников для обсуждения военной помощи Украине. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли с той же целью посетит США и Канаду. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html
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в мире, великобритания, россия, украина, владимир зеленский, бен уоллес, риши сунак, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Риши Сунак, НАТО
02:36 15.01.2023 (обновлено: 10:03 15.01.2023)
 
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака.
"Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства.
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Там отмечается, что вскоре Великобритания начнет обучать украинских военных обращается с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.

"Премьер-министр призывает союзников как можно скорее отправить запланированную на 2023 год поддержку, чтобы добиться максимального эффекта", — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу собрать европейских союзников для обсуждения военной помощи Украине. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли с той же целью посетит США и Канаду.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийБен УоллесРиши СунакНАТО
 
 
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