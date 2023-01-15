02:36 15.01.2023 (обновлено: 10:03 15.01.2023)
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2
© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака.
"Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства.
Там отмечается, что вскоре Великобритания начнет обучать украинских военных обращается с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.
"Премьер-министр призывает союзников как можно скорее отправить запланированную на 2023 год поддержку, чтобы добиться максимального эффекта", — подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу собрать европейских союзников для обсуждения военной помощи Украине. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли с той же целью посетит США и Канаду.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.