https://ria.ru/20230115/challenger-1844919950.html

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 - РИА Новости, 15.01.2023

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T02:36

2023-01-15T02:36

2023-01-15T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

бен уоллес

риши сунак

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака. "Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства. Там отмечается, что вскоре Великобритания начнет обучать украинских военных обращается с этими танками. Позже Лондон намерен выделить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90. Кроме того, Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу собрать европейских союзников для обсуждения военной помощи Украине. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли с той же целью посетит США и Канаду. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/tank-1844905991.html

https://ria.ru/20230114/patriot-1844904029.html

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