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Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 15.01.2023
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Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 15.01.2023
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:20
2023-01-15T17:20
происшествия
вячеслав гладков
корочанский район
белгородская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе погибли 3 человека, 13 пострадали. "Пострадавших среди местных жителей нет", - сказал собеседник агентства. В больнице Корочанского района РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших нет. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
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корочанский район
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происшествия, вячеслав гладков, корочанский район, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Корочанский район, Белгородская область
17:20 15.01.2023
 
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Белгородской области нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе погибли 3 человека, 13 пострадали.
"Пострадавших среди местных жителей нет", - сказал собеседник агентства.
В больнице Корочанского района РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 17:00
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
 
ПроисшествияВячеслав ГладковКорочанский районБелгородская область
 
 
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