https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845025619.html

Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 15.01.2023

Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:20

2023-01-15T17:20

2023-01-15T17:20

происшествия

вячеслав гладков

корочанский район

белгородская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе погибли 3 человека, 13 пострадали. "Пострадавших среди местных жителей нет", - сказал собеседник агентства. В больнице Корочанского района РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших нет. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845023027.html

корочанский район

белгородская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, вячеслав гладков, корочанский район, белгородская область