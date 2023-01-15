https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845025619.html
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области - РИА Новости, 15.01.2023
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:20
2023-01-15T17:20
2023-01-15T17:20
происшествия
вячеслав гладков
корочанский район
белгородская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Корочанском районе Белгородской области нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе погибли 3 человека, 13 пострадали. "Пострадавших среди местных жителей нет", - сказал собеседник агентства. В больнице Корочанского района РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших нет. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845023027.html
корочанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, корочанский район, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Корочанский район, Белгородская область
Местные жители не пострадали при взрыве боеприпасов в Белгородской области
Пострадавших среди местных жителей при детонации боеприпасов в Белгородской области нет