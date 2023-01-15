Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845023027.html
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие - РИА Новости, 15.01.2023
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:00
2023-01-15T19:49
происшествия
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_34f62059b6062a7f2f075344f2ba064c.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщили, что информации о пострадавших нет.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
белгородская область
корочанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков
17:00 15.01.2023 (обновлено: 19:49 15.01.2023)
 
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие

В Белгородской области три человека погибли из-за взрыва боеприпасов в здании бывшего ДК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.

"Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.
Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщили, что информации о пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 14:38Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
 
ПроисшествияБелгородская областьКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала