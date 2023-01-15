https://ria.ru/20230115/boepripasy-1845023027.html

В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие

В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие - РИА Новости, 15.01.2023

В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие

В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:00

2023-01-15T17:00

2023-01-15T19:49

происшествия

белгородская область

корочанский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщили, что информации о пострадавших нет.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

белгородская область

корочанский район

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков