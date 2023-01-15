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В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие - РИА Новости, 15.01.2023
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:00
2023-01-15T17:00
2023-01-15T19:49
происшествия
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Белгородской области три человека погибли после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Уточняется, что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе.По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщили, что информации о пострадавших нет.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков
17:00 15.01.2023 (обновлено: 19:49 15.01.2023)
В Белгородской области в бывшем ДК взорвались боеприпасы, есть погибшие
В Белгородской области три человека погибли из-за взрыва боеприпасов в здании бывшего ДК