https://ria.ru/20230115/bastrykin-1844916003.html

Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства

Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства - РИА Новости, 15.01.2023

Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства

Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T00:19

2023-01-15T00:19

2023-01-15T00:19

общество

россия

александр бастрыкин

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении сотрудников и ветеранов следствия с днем образования ведомства. Пятнадцатого января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования. "Символично, что 2022 год прошел в РФ под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого, с именем которого связано возникновение института самостоятельного следствия. Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность", - сказал Бастрыкин. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале ведомства. Он отметил, что СК РФ продолжает начатую в 2014 году работу по расследованию многочисленных жестоких преступлений украинских вооруженных формирований, подчеркнув, что сейчас в зоне проведения спецоперации работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Также председатель ведомства напомнил, что после присоединения к России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в регионах формируются новые следственные подразделения. "Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул он. Кроме того, кадеты, студенты и сотрудники СК РФ оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам следствия и помогают раненым в ходе спецоперации и беженцам. Бастрыкин добавил, что ведомство в рамках единого уголовного дела продолжает расследовать факты геноцида в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и других временно оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах. Глава СК РФ также вспомнил погибших за 12 лет сотрудников СК РФ. "За эти годы погибли четырнадцать наших сотрудников. Их невероятное мужество и верность служебному долгу останутся навсегда в нашей памяти, являя собой пример для будущих поколений следователей. Благодаря таким героям, а также при активной поддержке ветеранов следствия удается воспитывать новую смену достойных представителей ведомства, для которых смелость, принципиальность и ответственность – одни из основных принципов как в работе, так и в жизни", - добавил Бастрыкин. По словам главы СК РФ, ведомство стало активнее раскрывать киберпреступления и преступления в сфере высоких технологий. Так, по сравнению с 2021 годом на 12% увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, - с 4 592 до 5 155. Председатель ведомства выразил уверенность, что в наступившем году следователи справятся со многими важными задачами и вызовами и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html

https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516502.html

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общество, россия, александр бастрыкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)