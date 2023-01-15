https://ria.ru/20230115/bastrykin-1844916003.html
Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства
Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства - РИА Новости, 15.01.2023
Бастрыкин поздравил сотрудников СК с днем образования ведомства
Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:19
2023-01-15T00:19
2023-01-15T00:19
общество
россия
александр бастрыкин
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении сотрудников и ветеранов следствия с днем образования ведомства. Пятнадцатого января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования. "Символично, что 2022 год прошел в РФ под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого, с именем которого связано возникновение института самостоятельного следствия. Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность", - сказал Бастрыкин. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале ведомства. Он отметил, что СК РФ продолжает начатую в 2014 году работу по расследованию многочисленных жестоких преступлений украинских вооруженных формирований, подчеркнув, что сейчас в зоне проведения спецоперации работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Также председатель ведомства напомнил, что после присоединения к России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в регионах формируются новые следственные подразделения. "Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул он. Кроме того, кадеты, студенты и сотрудники СК РФ оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам следствия и помогают раненым в ходе спецоперации и беженцам. Бастрыкин добавил, что ведомство в рамках единого уголовного дела продолжает расследовать факты геноцида в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и других временно оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах. Глава СК РФ также вспомнил погибших за 12 лет сотрудников СК РФ. "За эти годы погибли четырнадцать наших сотрудников. Их невероятное мужество и верность служебному долгу останутся навсегда в нашей памяти, являя собой пример для будущих поколений следователей. Благодаря таким героям, а также при активной поддержке ветеранов следствия удается воспитывать новую смену достойных представителей ведомства, для которых смелость, принципиальность и ответственность – одни из основных принципов как в работе, так и в жизни", - добавил Бастрыкин. По словам главы СК РФ, ведомство стало активнее раскрывать киберпреступления и преступления в сфере высоких технологий. Так, по сравнению с 2021 годом на 12% увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, - с 4 592 до 5 155. Председатель ведомства выразил уверенность, что в наступившем году следователи справятся со многими важными задачами и вызовами и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.
https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516156.html
https://ria.ru/20230113/bastrykin-1844516502.html
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общество, россия, александр бастрыкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении сотрудников и ветеранов следствия с днем образования ведомства.
Пятнадцатого января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования.
"Символично, что 2022 год прошел в РФ под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого, с именем которого связано возникновение института самостоятельного следствия. Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность", - сказал Бастрыкин. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале ведомства.
Он отметил, что СК РФ продолжает начатую в 2014 году работу по расследованию многочисленных жестоких преступлений украинских вооруженных формирований, подчеркнув, что сейчас в зоне проведения спецоперации работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства.
Также председатель ведомства напомнил, что после присоединения к России ДНР
и ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
в регионах формируются новые следственные подразделения. "Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул он.
Кроме того, кадеты, студенты и сотрудники СК РФ оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам следствия и помогают раненым в ходе спецоперации и беженцам.
Бастрыкин добавил, что ведомство в рамках единого уголовного дела продолжает расследовать факты геноцида в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областях
, Краснодарском и Ставропольском краях
, в Крыму и других временно оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах.
"У преступлений, совершенных нацистами, нет сроков давности, как нет и у тех преступных деяний, которые сегодня совершаются силовыми структурами киевского режима и членами радикальных националистических объединений", - сказал он.
Глава СК РФ также вспомнил погибших за 12 лет сотрудников СК РФ. "За эти годы погибли четырнадцать наших сотрудников. Их невероятное мужество и верность служебному долгу останутся навсегда в нашей памяти, являя собой пример для будущих поколений следователей. Благодаря таким героям, а также при активной поддержке ветеранов следствия удается воспитывать новую смену достойных представителей ведомства, для которых смелость, принципиальность и ответственность – одни из основных принципов как в работе, так и в жизни", - добавил Бастрыкин.
По словам главы СК РФ, ведомство стало активнее раскрывать киберпреступления и преступления в сфере высоких технологий. Так, по сравнению с 2021 годом на 12% увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, - с 4 592 до 5 155.
Председатель ведомства выразил уверенность, что в наступившем году следователи справятся со многими важными задачами и вызовами и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.