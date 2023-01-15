https://ria.ru/20230115/avtomobil-1845023622.html
"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего
"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего - РИА Новости, 15.01.2023
"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего
Японский портал Yahoo News Japan высоко оценил экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T17:07
2023-01-15T17:07
2023-01-15T17:49
в мире
ссср
группа газ
япония
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan высоко оценил экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А."Это было многоцелевое наземное транспортное средство, которое совмещало в себе преимущества скоростного автомобиля на дорогах с твердым покрытием и проходимость судна на воздушной подушке, в том числе по воде. В случае серийного производства оно должно было стать машиной мечты, как в научно-фантастических фильмах", — говорится в статье.Автор публикации отметил, что машина состоит из элементов шасси легкового автомобиля ГАЗ-21 "Волга" в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от ГАЗ-13 "Чайка" и способна развивать скорость до 170 километров в час.Японец выделил и удивительную трансформацию из автомобиля в судно на воздушной подушке. Для этого шасси убираются в корпус, а вентиляторы и пропеллеры помогают аппарату двигаться по пересеченной местности, воде или даже болотам. Машина обладала огромным корпусом — более 7,5 метра в длину и 3,6 метра в ширину.В 1960 году конструкторско-экспериментальный отдел Горьковского автомобильного завода начал разработку первого опытного образца ГАЗ-16. Модернизированная версия под литерой А последовала двумя годами позже. Завод выпустил лишь пару опытных образцов, после чего программу свернули, напомнил Yahoo News Japan.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220117/samolet-1768262920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ссср, группа газ, япония
В мире, СССР, Группа ГАЗ, Япония
17:07 15.01.2023 (обновлено: 17:49 15.01.2023)
"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего
Yahoo News Japan восхитился экспериментальным советским автомобилем ГАЗ-16А
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Японский портал Yahoo News Japan
высоко оценил экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А.
"Это было многоцелевое наземное транспортное средство, которое совмещало в себе преимущества скоростного автомобиля на дорогах с твердым покрытием и проходимость судна на воздушной подушке, в том числе по воде. В случае серийного производства оно должно было стать машиной мечты, как в научно-фантастических фильмах", — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что машина состоит из элементов шасси легкового автомобиля ГАЗ-21 "Волга" в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от ГАЗ-13 "Чайка" и способна развивать скорость до 170 километров в час.
Японец выделил и удивительную трансформацию из автомобиля в судно на воздушной подушке. Для этого шасси убираются в корпус, а вентиляторы и пропеллеры помогают аппарату двигаться по пересеченной местности, воде или даже болотам. Машина обладала огромным корпусом — более 7,5 метра в длину и 3,6 метра в ширину.
В 1960 году конструкторско-экспериментальный отдел Горьковского автомобильного завода начал разработку первого опытного образца ГАЗ-16. Модернизированная версия под литерой А последовала двумя годами позже. Завод выпустил лишь пару опытных образцов, после чего программу свернули, напомнил Yahoo News Japan.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>