https://ria.ru/20230115/avtomobil-1845023622.html

"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего

"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего - РИА Новости, 15.01.2023

"Машина мечты!" Японцев поразил советский автомобиль будущего

Японский портал Yahoo News Japan высоко оценил экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T17:07

2023-01-15T17:07

2023-01-15T17:49

в мире

ссср

группа газ

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845017945_0:255:1536:1119_1920x0_80_0_0_99889efa62f75c0017a480d98fc35eb2.png

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan высоко оценил экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А."Это было многоцелевое наземное транспортное средство, которое совмещало в себе преимущества скоростного автомобиля на дорогах с твердым покрытием и проходимость судна на воздушной подушке, в том числе по воде. В случае серийного производства оно должно было стать машиной мечты, как в научно-фантастических фильмах", — говорится в статье.Автор публикации отметил, что машина состоит из элементов шасси легкового автомобиля ГАЗ-21 "Волга" в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от ГАЗ-13 "Чайка" и способна развивать скорость до 170 километров в час.Японец выделил и удивительную трансформацию из автомобиля в судно на воздушной подушке. Для этого шасси убираются в корпус, а вентиляторы и пропеллеры помогают аппарату двигаться по пересеченной местности, воде или даже болотам. Машина обладала огромным корпусом — более 7,5 метра в длину и 3,6 метра в ширину.В 1960 году конструкторско-экспериментальный отдел Горьковского автомобильного завода начал разработку первого опытного образца ГАЗ-16. Модернизированная версия под литерой А последовала двумя годами позже. Завод выпустил лишь пару опытных образцов, после чего программу свернули, напомнил Yahoo News Japan.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220117/samolet-1768262920.html

https://ria.ru/20210125/avto-1594411436.html

ссср

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ссср, группа газ, япония