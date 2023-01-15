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В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 15.01.2023
В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в подмосковном Сергиев Посаде, пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:30
2023-01-15T20:30
2023-01-15T20:30
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло в подмосковном Сергиев Посаде, пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, авария на 107-м км автодороги А-108 "МБК" произошла вечером в воскресенье. Предварительно, водитель рейсового автобуса "Лиаз" въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. "В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса. С телесными повреждениями они были госпитализированы", - сказали в ведомстве. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230115/dtp-1845023925.html
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), сергиев посад, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Россия
В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
МВД: в Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека