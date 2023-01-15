https://ria.ru/20230115/avariya-1845030867.html

В Сочи бетономешалка столкнулась с автобусом, водитель грузовика погиб

В Сочи бетономешалка столкнулась с автобусом, водитель грузовика погиб - РИА Новости, 15.01.2023

В Сочи бетономешалка столкнулась с автобусом, водитель грузовика погиб

Автобетоносмеситель столкнулся с автобусом в Сочи, опрокинувшись на дорожное ограждение, в результате ДТП 27-летний водитель грузовика погиб, сообщили... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T18:11

2023-01-15T18:11

2023-01-15T18:11

происшествия

авто

сочи

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СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Автобетоносмеситель столкнулся с автобусом в Сочи, опрокинувшись на дорожное ограждение, в результате ДТП 27-летний водитель грузовика погиб, сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края. ЧП произошло днём 15 января на автодороге Адлер-Красная Поляна. Водитель автобетоносмесителя Shacman не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с пассажирским автобусом Higer, после продолжил движение по встречной полосе и опрокинулся на обочину. "В результате ДТП погиб водитель авто Shacman (миксер), мужчина, 27 лет", - сказали в ведомстве. Как уточнили в региональном ГИБДД, автобус двигался без пассажиров.

https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html

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сочи

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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф