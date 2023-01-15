https://ria.ru/20230115/artraschet-1844924805.html
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.01.2023
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T05:13
2023-01-15T05:13
2023-01-15T09:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
украина
владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений. "Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: как заявлял в начале декабря член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, украинское командование наращивает группировку на этом направлении и пытается прощупывать оборону. А после Нового года, по его словам, участились обстрелы. Основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
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"До 25 раз ежедневно" – артиллерист об интенсивности ударов по позициям ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по позициям украинских военных на запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений Вооруженных сил России.
2023-01-15T05:13
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безопасность, россия, донбасс, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин
05:13 15.01.2023 (обновлено: 09:33 15.01.2023)
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Артрасчеты ВС России наносят по противнику до 25 ударов в сутки на Запорожском направлении