Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/artraschet-1844924805.html
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.01.2023
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении
Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T05:13
2023-01-15T09:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844934627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a300d9a014b6461551b434f46557137a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений. "Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: как заявлял в начале декабря член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, украинское командование наращивает группировку на этом направлении и пытается прощупывать оборону. А после Нового года, по его словам, участились обстрелы. Основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"До 25 раз ежедневно" – артиллерист об интенсивности ударов по позициям ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по позициям украинских военных на запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений Вооруженных сил России.
2023-01-15T05:13
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844934627_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf2d4225ba3d8df9f77feaebab0a9ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донбасс, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин
05:13 15.01.2023 (обновлено: 09:33 15.01.2023)
 
Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении

Артрасчеты ВС России наносят по противнику до 25 ударов в сутки на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений.
"Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: как заявлял в начале декабря член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, украинское командование наращивает группировку на этом направлении и пытается прощупывать оборону. А после Нового года, по его словам, участились обстрелы. Основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 00:36Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала