https://ria.ru/20230115/artraschet-1844924805.html

Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении

Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.01.2023

Источник рассказал об интенсивности ударов на Запорожском направлении

Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T05:13

2023-01-15T05:13

2023-01-15T09:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донбасс

украина

владимир путин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий каждый день наносят до 25 ударов по позициям ВСУ на Запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений. "Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", — сказал он. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: как заявлял в начале декабря член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, украинское командование наращивает группировку на этом направлении и пытается прощупывать оборону. А после Нового года, по его словам, участились обстрелы. Основными направлениями возможной атаки могут стать Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230115/dnr-1844916713.html

россия

донбасс

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"До 25 раз ежедневно" – артиллерист об интенсивности ударов по позициям ВСУ Расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по позициям украинских военных на запорожском направлении, рассказал журналистам командир одного из артподразделений Вооруженных сил России. 2023-01-15T05:13 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донбасс, украина, владимир путин