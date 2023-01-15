09:36 15.01.2023 (обновлено: 12:44 15.01.2023)
Британия предоставит Украине боевые вертолеты Apache, сообщили СМИ
Mirror: Британия передаст Украине до четырех боевых вертолетов Apache с ракетами Hellfire
© Фото : U.S. Department of DefenseВертолет Apache
© Фото : U.S. Department of Defense
Вертолет Apache. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания предоставит Украине не только танки Challenger 2, но и боевые вертолеты Apache, пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.
Как заявлял офис премьер-министра, 14 танков передадут Киеву в ближайшие недели.
5 января, 08:00Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
"Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру", — приводит издание слова источника.
По информации газеты, вертолетов будет не более четырех, их оснастят ракетами Hellfire. Эти машины аналогичны тем, которыми управлял принц Гарри в Афганистане, добавили в Mirror.
По словам источника издания, отправка Apache на Украину — важный шаг с тактической точки зрения. Но чтобы применение вертолетов приобрело стратегическое значение, их число должно быть больше, отметил собеседник газеты.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Вчера, 09:12WSJ раскрыла, как Украина подставляет Запад