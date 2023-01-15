https://ria.ru/20230115/apache-1844939827.html

Британия предоставит Украине боевые вертолеты Apache, сообщили СМИ

Британия предоставит Украине боевые вертолеты Apache, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2023

Британия предоставит Украине боевые вертолеты Apache, сообщили СМИ

Великобритания предоставит Украине не только танки Challenger 2, но и боевые вертолеты Apache, пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:36

2023-01-15T09:36

2023-01-15T12:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Великобритания предоставит Украине не только танки Challenger 2, но и боевые вертолеты Apache, пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны. Как заявлял офис премьер-министра, 14 танков передадут Киеву в ближайшие недели. "Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру", — приводит издание слова источника. По информации газеты, вертолетов будет не более четырех, их оснастят ракетами Hellfire. Эти машины аналогичны тем, которыми управлял принц Гарри в Афганистане, добавили в Mirror.По словам источника издания, отправка Apache на Украину — важный шаг с тактической точки зрения. Но чтобы применение вертолетов приобрело стратегическое значение, их число должно быть больше, отметил собеседник газеты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html

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в мире, сергей лавров, россия, великобритания, украина, нато