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Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам - РИА Новости, 14.01.2023
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Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам
Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам - РИА Новости, 14.01.2023
Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам
Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:47
2023-01-14T10:47
экономика
россия
вклады
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных организаций. При этом мнение экспертов о судьбе доходности таких продуктов разделилось: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения. В ВТБ прогнозируют, что средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность среднесрочных продуктов может незначительно вырасти. Вместе с тем, кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам. Так, "Абсолют банк" повысил ставки по долгосрочным вкладам в январе, по среднесрочным - в ноябре-декабре 2022 года, и пока не планирует менять ставки по таким продуктам. Такой же политики придерживаются в МКБ, банке "Санкт-Петербург", "Азиатско-Тихоокеанском банке" (АТБ), Промсвязьбанке (ПСБ) и "МТС банке". "Ренессанс кредит" не рассматривает "кардинальных изменений ставок по долгосрочным вкладам, если понижение и будет, то незначительное – на уровне 0,15-0,25 процентного пункта. В банках "Открытие" и "Уралсиб" заявили, что не планируют снижать доходность по среднесрочным и долгосрочным депозитам. Новикомбанк рассматривает вопрос повышения процентных ставок по таким продуктам. А банк "Зенит" будет принимать решение об изменении ставок по вкладам в зависимости от конъюнктуры рынка. Рынок быстро "переваривает" избыток ликвидности, уже в феврале все будет "освоено", поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности – небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных", - добавил он. В сравнении с декабрем, когда ставки по вкладам подросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. "Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе", - уверена младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева.
https://ria.ru/20221209/nakopleniya-1837592091.html
https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html
https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html
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экономика, россия, вклады
Экономика, Россия, Вклады
10:47 14.01.2023
 
Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам

Российские банки пока не планируют менять ставки по долгосрочным вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных организаций. При этом мнение экспертов о судьбе доходности таких продуктов разделилось: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения.
В ВТБ прогнозируют, что средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность среднесрочных продуктов может незначительно вырасти.
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Вместе с тем, кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам. Так, "Абсолют банк" повысил ставки по долгосрочным вкладам в январе, по среднесрочным - в ноябре-декабре 2022 года, и пока не планирует менять ставки по таким продуктам. Такой же политики придерживаются в МКБ, банке "Санкт-Петербург", "Азиатско-Тихоокеанском банке" (АТБ), Промсвязьбанке (ПСБ) и "МТС банке".
"Ренессанс кредит" не рассматривает "кардинальных изменений ставок по долгосрочным вкладам, если понижение и будет, то незначительное – на уровне 0,15-0,25 процентного пункта. В банках "Открытие" и "Уралсиб" заявили, что не планируют снижать доходность по среднесрочным и долгосрочным депозитам. Новикомбанк рассматривает вопрос повышения процентных ставок по таким продуктам. А банк "Зенит" будет принимать решение об изменении ставок по вкладам в зависимости от конъюнктуры рынка.
Рынок быстро "переваривает" избыток ликвидности, уже в феврале все будет "освоено", поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности – небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных", - добавил он.
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В сравнении с декабрем, когда ставки по вкладам подросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
"Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе", - уверена младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева.
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