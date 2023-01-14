https://ria.ru/20230114/vklady-1844807896.html

Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам

Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам - РИА Новости, 14.01.2023

Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам

Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:47

2023-01-14T10:47

2023-01-14T10:47

экономика

россия

вклады

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, показал опрос РИА Новости кредитных организаций. При этом мнение экспертов о судьбе доходности таких продуктов разделилось: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения. В ВТБ прогнозируют, что средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность среднесрочных продуктов может незначительно вырасти. Вместе с тем, кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам. Так, "Абсолют банк" повысил ставки по долгосрочным вкладам в январе, по среднесрочным - в ноябре-декабре 2022 года, и пока не планирует менять ставки по таким продуктам. Такой же политики придерживаются в МКБ, банке "Санкт-Петербург", "Азиатско-Тихоокеанском банке" (АТБ), Промсвязьбанке (ПСБ) и "МТС банке". "Ренессанс кредит" не рассматривает "кардинальных изменений ставок по долгосрочным вкладам, если понижение и будет, то незначительное – на уровне 0,15-0,25 процентного пункта. В банках "Открытие" и "Уралсиб" заявили, что не планируют снижать доходность по среднесрочным и долгосрочным депозитам. Новикомбанк рассматривает вопрос повышения процентных ставок по таким продуктам. А банк "Зенит" будет принимать решение об изменении ставок по вкладам в зависимости от конъюнктуры рынка. Рынок быстро "переваривает" избыток ликвидности, уже в феврале все будет "освоено", поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности – небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных", - добавил он. В сравнении с декабрем, когда ставки по вкладам подросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. "Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе", - уверена младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева.

https://ria.ru/20221209/nakopleniya-1837592091.html

https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html

https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вклады