https://ria.ru/20211115/likvidnost-1759177061.html

Чтобы долги не утянули на дно: зачем измерять уровень ликвидности

Ликвидность: что это такое, как рассчитать, виды, коэффициенты и текущие значения

Чтобы долги не утянули на дно: зачем измерять уровень ликвидности

Степень ликвидности — это важный финансовый показатель, характеризующий качество активов компании. О том, что такое текущая и абсолютная ликвидность, как... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:49

2021-11-15T18:49

2021-11-15T18:49

экономика

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Степень ликвидности — это важный финансовый показатель, характеризующий качество активов компании. О том, что такое текущая и абсолютная ликвидность, как рассчитать ее коэффициент — в материале РИА Новости.Что такое ликвидностьЛиквидность — ключевой показатель в экономике, который подразумевает способность быстро продать актив (товар, сырье, займы, инвестиции) по рыночной цене без потерь. Это понятие может применяться к абсолютно разным объектам — транспорту, ценным бумагам (акциям, облигациям), недвижимости и деньгам (в случае обмена валют).Если рассматривать ликвидность на примере компании и представить, что у нее есть долги, а также активы в большем количестве, то организацию можно считать ликвидной. То есть она способна легко реализовать принадлежащее ей имущество и решить вопрос с задолженностями.Зачем нужнаПоказатель ликвидности напрямую отражает платежеспособность предприятия и, как правило, именно на него обращают внимание банки перед тем, как выдать кредит. Этот параметр важен и в других случаях, например, при инвестировании и покупке акций, а также при выборе партнеров для сотрудничества (любая компания заинтересована в том, чтобы работать с ликвидным бизнесом, способным вовремя поставлять товар и оказывать услуги без предварительной оплаты).ВидыЛиквидность — это способность активов превращаться в деньги без потерь. Она бывает трех типов:Кроме этого “ликвид” бывает текущим, быстрым и абсолютным.ТекущаяЗдесь идет речь о нынешнем положении компании — может ли она расплатиться своими активами в виде краткосрочных вложений без продажи имущества. Коэффициент текущей ликвидности считается по формуле:Сумму активов необходимо разделить на текущие денежные обязательства. Результатом будет показатель ликвидности на данным момент.Считается нормой, если он находится в “коридоре” от 1,5 до 2,5. В том случае, если полученное число меньше 1,5, то компания неликвидна и, скорее всего, если кредиторы потребуют возврата долгов, ей придется попрощаться со своим имуществом.БыстраяБыстрая или “срочная” ликвидность отражает способность организации решить проблемы с долгами “здесь и сейчас”. Помимо краткосрочных вложений здесь учитывается дебиторская задолженность и остаток на счетах. Это отражается в формуле следующим образом:К краткосрочным вложениям и остатку на счетах прибавляется дебиторская задолженность и затем делится на обязательства. Получается показатель быстрой ликвидности.Если итоговое значение ниже 0,7, то компания нуждается в увеличении активов.АбсолютнаяВ случае с абсолютной ликвидностью для расчета коэффициента используется только остаток на счете и краткосрочные вложения. В формуле это выглядит так:К остатку на счете прибавляются вложения и делятся на обязательства. Итог — показатель абсолютной ликвидности.Нормальным считается результат выше 0,2. Если он ниже, то быстро закрыть долги не получится.Классификация по сферам примененияПонятие ликвидности может применяться в различных сферах. Исходя из этого, можно выделить следующие ее виды.Ликвидность денегОдна из самых совершенных и наиболее востребованных по своей сути ликвидностей, которая подразумевает мгновенный обмен денег на любой товар или услуг. Т.е. у человека есть возможность свободно расплачиваться ими или же сохранять на свое усмотрение. В странах с устойчивой экономикой денежные средства имеют самую высокую ликвидность.Ликвидность активовЛиквидный актив — это имущество, востребованное на рынке, которое можно легко превратить в деньги. Под ним понимаются принадлежащие компании товары, проекты, патенты — в общем все, что способно принести прибыль фирме.Ликвидность банковИмеется в виду способность банка выполнять свои финансовые обязательства. Бывает и так, что Центробанк штрафует какую-либо кредитную организацию за невыполнение нормативов. Если финансовая организация ликвидна, то ее положение устойчивое.Ликвидность рынковЕсли в случае с товарами ликвидность подразумевает быстрый и выгодный обмен на деньги в короткий срок, то ликвидность рынка представляет собой степень создания условий, позволяющих выполнить такой обмен — например, достаточное количество продавцов и покупателей, стабильные цены и т.д.Ликвидность предприятияЕсли предприятие легко справляется со своими долгами, значит оно ликвидно.Международная ликвидностьПо аналогии с компаниями страны также выполняют свои внешние обязательства и оплачивают долги своевременными платежами. Кроме того, показатель международной ликвидности связан с обеспечением мировой валютной системы.ФакторыЛиквидность, например, предприятия — это показатель, который может изменяться с учетом внутренних и внешних факторов.ВнутренниеК внутренним относятся имидж и репутация компании, достаточность собственного капитала, баланс активов и пассивов, доходность, организация процесса труда, структура и качество управления и др.ВнешниеВ случае с внешними факторами можно говорить о более глобальном влиянии на ликвидность — экономическая и политическая обстановка в стране и мире, состояние рынка, поддержка от госорганов, надежность партнеров и т.д.Анализ ликвидностиПод анализом ликвидности понимается оценка способности организации погасить свои финансовые обязательства. Для того, чтобы проанализировать степень платежеспособности, вычисляется коэффициент текущей, быстрой и абсолютной ликвидности по специальным формулам, приведенным выше.Способы повышенияПовышение ликвидности = увеличение активов. Т.е. необходимо сбалансировать обязательства по срокам погашения с активами, которые можно обменять. Простыми словами, чтобы повысить ликвидность, нужно увеличить прибыль и снизить займы. К одному из таких способов относится снижение дебиторской задолженности путем заключения договора цессии (передачи прав взыскания третьему лицу)Отличия ликвидности и рентабельностиЧасто термины “ликвидность” и “рентабельность” путают, но у них есть существенные различия:

https://ria.ru/20211111/dokhod-1758486203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество