Чтобы долги не утянули на дно: зачем измерять уровень ликвидности
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Степень ликвидности — это важный финансовый показатель, характеризующий качество активов компании. О том, что такое текущая и абсолютная ликвидность, как рассчитать ее коэффициент — в материале РИА Новости.
Что такое ликвидность
Ликвидность — ключевой показатель в экономике, который подразумевает способность быстро продать актив (товар, сырье, займы, инвестиции) по рыночной цене без потерь. Это понятие может применяться к абсолютно разным объектам — транспорту, ценным бумагам (акциям, облигациям), недвижимости и деньгам (в случае обмена валют).
Если рассматривать ликвидность на примере компании и представить, что у нее есть долги, а также активы в большем количестве, то организацию можно считать ликвидной. То есть она способна легко реализовать принадлежащее ей имущество и решить вопрос с задолженностями.
Зачем нужна
Показатель ликвидности напрямую отражает платежеспособность предприятия и, как правило, именно на него обращают внимание банки перед тем, как выдать кредит. Этот параметр важен и в других случаях, например, при инвестировании и покупке акций, а также при выборе партнеров для сотрудничества (любая компания заинтересована в том, чтобы работать с ликвидным бизнесом, способным вовремя поставлять товар и оказывать услуги без предварительной оплаты).
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Виды
Ликвидность — это способность активов превращаться в деньги без потерь. Она бывает трех типов:
- —высокой — ценные бумаги, вклады в банки, товары, которые можно продать за короткий срок (включая валюту) с наибольшей выгодой, например за один день;
- —средней — недвижимость и товар, который можно продать за срок до недели;
- —низкой — товар, низкопробные акции, для реализации которых понадобится нескольких недель.
Кроме этого “ликвид” бывает текущим, быстрым и абсолютным.
Текущая
Здесь идет речь о нынешнем положении компании — может ли она расплатиться своими активами в виде краткосрочных вложений без продажи имущества. Коэффициент текущей ликвидности считается по формуле:
Сумму активов необходимо разделить на текущие денежные обязательства. Результатом будет показатель ликвидности на данным момент.
Считается нормой, если он находится в “коридоре” от 1,5 до 2,5. В том случае, если полученное число меньше 1,5, то компания неликвидна и, скорее всего, если кредиторы потребуют возврата долгов, ей придется попрощаться со своим имуществом.
Денежные купюры США
Быстрая
Быстрая или “срочная” ликвидность отражает способность организации решить проблемы с долгами “здесь и сейчас”. Помимо краткосрочных вложений здесь учитывается дебиторская задолженность и остаток на счетах. Это отражается в формуле следующим образом:
К краткосрочным вложениям и остатку на счетах прибавляется дебиторская задолженность и затем делится на обязательства. Получается показатель быстрой ликвидности.
Если итоговое значение ниже 0,7, то компания нуждается в увеличении активов.
Абсолютная
В случае с абсолютной ликвидностью для расчета коэффициента используется только остаток на счете и краткосрочные вложения. В формуле это выглядит так:
К остатку на счете прибавляются вложения и делятся на обязательства. Итог — показатель абсолютной ликвидности.
Нормальным считается результат выше 0,2. Если он ниже, то быстро закрыть долги не получится.
Классификация по сферам применения
Понятие ликвидности может применяться в различных сферах. Исходя из этого, можно выделить следующие ее виды.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве
Ликвидность денег
Одна из самых совершенных и наиболее востребованных по своей сути ликвидностей, которая подразумевает мгновенный обмен денег на любой товар или услуг. Т.е. у человека есть возможность свободно расплачиваться ими или же сохранять на свое усмотрение. В странах с устойчивой экономикой денежные средства имеют самую высокую ликвидность.
Ликвидность активов
Ликвидный актив — это имущество, востребованное на рынке, которое можно легко превратить в деньги. Под ним понимаются принадлежащие компании товары, проекты, патенты — в общем все, что способно принести прибыль фирме.
Ликвидность банков
Имеется в виду способность банка выполнять свои финансовые обязательства. Бывает и так, что Центробанк штрафует какую-либо кредитную организацию за невыполнение нормативов. Если финансовая организация ликвидна, то ее положение устойчивое.
Ликвидность рынков
Если в случае с товарами ликвидность подразумевает быстрый и выгодный обмен на деньги в короткий срок, то ликвидность рынка представляет собой степень создания условий, позволяющих выполнить такой обмен — например, достаточное количество продавцов и покупателей, стабильные цены и т.д.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ
Ликвидность предприятия
Если предприятие легко справляется со своими долгами, значит оно ликвидно.
Международная ликвидность
По аналогии с компаниями страны также выполняют свои внешние обязательства и оплачивают долги своевременными платежами. Кроме того, показатель международной ликвидности связан с обеспечением мировой валютной системы.
Факторы
Ликвидность, например, предприятия — это показатель, который может изменяться с учетом внутренних и внешних факторов.
Внутренние
К внутренним относятся имидж и репутация компании, достаточность собственного капитала, баланс активов и пассивов, доходность, организация процесса труда, структура и качество управления и др.
Внешние
В случае с внешними факторами можно говорить о более глобальном влиянии на ликвидность — экономическая и политическая обстановка в стране и мире, состояние рынка, поддержка от госорганов, надежность партнеров и т.д.
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Анализ ликвидности
Под анализом ликвидности понимается оценка способности организации погасить свои финансовые обязательства. Для того, чтобы проанализировать степень платежеспособности, вычисляется коэффициент текущей, быстрой и абсолютной ликвидности по специальным формулам, приведенным выше.
Способы повышения
Повышение ликвидности = увеличение активов. Т.е. необходимо сбалансировать обязательства по срокам погашения с активами, которые можно обменять. Простыми словами, чтобы повысить ликвидность, нужно увеличить прибыль и снизить займы. К одному из таких способов относится снижение дебиторской задолженности путем заключения договора цессии (передачи прав взыскания третьему лицу)
Отличия ликвидности и рентабельности
Часто термины “ликвидность” и “рентабельность” путают, но у них есть существенные различия:
Сравнительная таблица ликвидности и рентабельности
Ликвидность
Рентабельность
Это платежеспособность, быстрый обмен и выполнение обязательств.
Это доходность и показатель эффективности использованных средств.
Важна в краткосрочной перспективе.
Важна в долгосрочной перспективе.
Показатель степени превращения продаж в деньги.
Показатель успеха в бизнесе.
Главная цель — упорядоченность платежей и предотвращение банкротства.
Главная цель — прибыль.
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