https://ria.ru/20230114/ukraina-1844830430.html
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:45
2023-01-14T13:45
2023-01-14T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
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харьковская область
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 12.22 (13.22 мск). Ранее в субботу тревога уже объявлялась в указанных областях, однако спустя некоторое время она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Запорожская область
13:45 14.01.2023 (обновлено: 13:46 14.01.2023)
В нескольких областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях