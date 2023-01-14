https://ria.ru/20230114/ukraina-1844797473.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:54

2023-01-14T08:54

2023-01-14T09:02

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 7.43 (8.43 мск).Ранее в субботу уже сообщалось о тревоге на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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