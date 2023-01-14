https://ria.ru/20230114/ukraina-1844784165.html

"Саммит мира" может пройти в формате сессии ГА ООН, заявили в МИД Украины

"Саммит мира" может пройти в формате сессии ГА ООН, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 14.01.2023

"Саммит мира" может пройти в формате сессии ГА ООН, заявили в МИД Украины

Готовящийся "саммит мира", о котором заявил посол Украины в Турции, может оказаться заседанием Генассамблеи в годовщину начала специальной военной операции,... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T02:13

2023-01-14T02:13

2023-01-14T02:23

специальная военная операция на украине

в мире

оон

украина

россия

турция

эмине джапарова

владимир зеленский

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ООН, 14 янв – РИА Новости. Готовящийся "саммит мира", о котором заявил посол Украины в Турции, может оказаться заседанием Генассамблеи в годовщину начала специальной военной операции, следует из слов первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой. Отвечая на вопрос журналистов о том, ожидается ли участие генсека ООН в "саммите мира", Джапарова сказала: "Мы обсуждаем модальности саммита в данный момент. Это пока вопрос координации с партнерами". "Мы сейчас думаем и предлагаем нашему президенту модальность мероприятия, посвященного "мирной формуле" ("мирному плану" Владимира Зеленского из десяти пунктов – ред.). Речь идет о саммите, посвященном "мирной формуле". Это будут либо дебаты в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям, либо дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии. Так что это то, что мы обсуждаем", - добавила она. Ежегодно после воссоединения Крыма с Россией 23 февраля проходит регулярное заседание Генассамблеи по пункту повестки "ситуация на оккупированных территориях Украины". Второй формат, о котором упомянула Джапарова, – чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. Такие мероприятия созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов СБ. Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов организации o присоединении к требованию o созыве. После начала СВО было принято созвать 11-ю чрезвычайную спецсессию ГА ООН. Как сообщил РИА Новости источник в ООН, "идея мирного саммита продвигается Украиной в числе многих других, но в том, что касается формы проведения – и окончательного подтверждения проведения – остается все еще много вопросов". Кроме того, по его словам, 24 февраля ожидается заседание СБ ООН по Украине в годовщину начала СВО.

https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html

https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html

украина

россия

турция

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