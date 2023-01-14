https://ria.ru/20230114/ubiystvo-1844815239.html

Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка

Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 14.01.2023

Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка

Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:46

2023-01-14T11:46

2023-01-14T15:52

происшествия

ленинградская область

кириши

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета.Следователи возбудили уголовное дело после того, как в больнице города Кириши умер мальчик 2020 года рождения, получивший не менее четырех ножевых ранений. "По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома. После нанес себе ножевые ранения. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка", — уточнили в СК России.Отец ребенка сейчас в реанимации.На место выехала следственно-оперативная группа. Она выясняет причины произошедшего и устанавливает причастных к совершению преступления.

https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html

ленинградская область

кириши

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, кириши, следственный комитет россии (ск рф)