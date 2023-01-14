Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230114/ubiystvo-1844815239.html
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 14.01.2023
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка
Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:46
2023-01-14T15:52
происшествия
ленинградская область
кириши
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844816238_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_98e9feacbb18c4ec68374910a4eb67cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета.Следователи возбудили уголовное дело после того, как в больнице города Кириши умер мальчик 2020 года рождения, получивший не менее четырех ножевых ранений. "По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома. После нанес себе ножевые ранения. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка", — уточнили в СК России.Отец ребенка сейчас в реанимации.На место выехала следственно-оперативная группа. Она выясняет причины произошедшего и устанавливает причастных к совершению преступления.
https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html
https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html
ленинградская область
кириши
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844816238_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a819a1a6ef090f5725453cf41409d415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, кириши, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Кириши, Следственный комитет России (СК РФ)
11:46 14.01.2023 (обновлено: 15:52 14.01.2023)
 
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка

В Киришах Ленинградской области мужчина нанес двухлетнему ребенку четыре удара ножом

© Фото : СУСК РФ по Ленинградской областиВ Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела малолетнего ребенка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело
В Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела малолетнего ребенка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : СУСК РФ по Ленинградской области
В Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела малолетнего ребенка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в больнице города Кириши умер мальчик 2020 года рождения, получивший не менее четырех ножевых ранений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября 2022, 11:39
Пьяный житель Ленинградской области запер сына в квартире и ранил его ножом
"По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома. После нанес себе ножевые ранения. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка", — уточнили в СК России.
Отец ребенка сейчас в реанимации.
На место выехала следственно-оперативная группа. Она выясняет причины произошедшего и устанавливает причастных к совершению преступления.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа 2022, 17:18
В Йошкар-Оле будут судить мужчину, убившего дочь за плач
 
ПроисшествияЛенинградская областьКиришиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала