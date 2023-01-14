11:46 14.01.2023 (обновлено: 15:52 14.01.2023)
Жителя Ленинградской области заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка
В Киришах Ленинградской области мужчина нанес двухлетнему ребенку четыре удара ножом
© Фото : СУСК РФ по Ленинградской областиВ Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела малолетнего ребенка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело
© Фото : СУСК РФ по Ленинградской области
В Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела малолетнего ребенка с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ленинградской области подозревают в убийстве двухлетнего сына, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в больнице города Кириши умер мальчик 2020 года рождения, получивший не менее четырех ножевых ранений.
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"По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома. После нанес себе ножевые ранения. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка", — уточнили в СК России.
Отец ребенка сейчас в реанимации.
На место выехала следственно-оперативная группа. Она выясняет причины произошедшего и устанавливает причастных к совершению преступления.
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