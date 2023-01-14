https://ria.ru/20230114/tsar-1844838029.html
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург - РИА Новости, 14.01.2023
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург
Делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщается в аккаунте посольства РФ в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:47
2023-01-14T14:47
2023-01-14T14:47
в мире
цар
санкт-петербург
россия
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщается в аккаунте посольства РФ в Банги в соцсети. "Центральноафриканская делегация во главе с главой правительства направляется в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита", - говорится в сообщении. Отмечается, что 14 января посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил в международном аэропорту Банги премьера ЦАР Молуа.
https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, санкт-петербург, россия, феликс молуа, александр бикантов
В мире, ЦАР, Санкт-Петербург, Россия, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Петербург с официальным визитом