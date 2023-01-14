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Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург

Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург - РИА Новости, 14.01.2023

Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург

Делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщается в аккаунте посольства РФ в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:47

2023-01-14T14:47

2023-01-14T14:47

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цар

санкт-петербург

россия

феликс молуа

александр бикантов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа в субботу отправилась в Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщается в аккаунте посольства РФ в Банги в соцсети. "Центральноафриканская делегация во главе с главой правительства направляется в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита", - говорится в сообщении. Отмечается, что 14 января посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил в международном аэропорту Банги премьера ЦАР Молуа.

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, санкт-петербург, россия, феликс молуа, александр бикантов