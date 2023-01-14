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США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM - РИА Новости, 14.01.2023
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США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM
США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM - РИА Новости, 14.01.2023
США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM
США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования, заявила РИА... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T05:42
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования, заявила РИА Новости соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции. В период со 2 по 3 января в Штатах произошло по меньшей мере три резонансных случая гибели гражданских от рук стражей порядка. Эти инциденты вновь оживили в обществе дискуссию о необходимости реформировать полицию. Одним из погибших стал кузен соосновательницы движения за права чернокожих Black Lives Matter Кинан Андерсон. Наряду с ним были убиты еще двое мужчин: так, полицейские застрелили 45-летнего Такара Смита и 35-летнего Оскара Санчеса. "Мы должны убрать полицию оттуда, где ей явно не место. Полиция действует по принципу экспансии. Они в действительности пытаются завладеть все большим и большим количеством ресурсов. Они движутся к полицейскому государству", — заявила Абдулла. При этом она выразила уверенность, что систему правоохранительных органов в США невозможно изменить к лучшему. В свою очередь писательница, полицейский эксперт и правозащитница Шерил Дорси в беседе с агентством выразила недовольство методами, использованными при задержании Кинана Андерсона. Дорси напомнила, что в отношении мужчины многократно применялся электрошок, хотя в его случае на месте находились несколько офицеров полиции, которые могли без труда обезвредить его. Правоохранительные органы в США, как заметила Дорси, иногда применяют чрезмерную силу к задержанным, что в итоге приводит к летальным исходам. При этом она выразила мнение, что одной лишь более тщательной подготовки полицейских недостаточно для разрешения этой проблемы. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html
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в мире, сша, лос-анджелес
В мире, США, Лос-Анджелес
05:42 14.01.2023 (обновлено: 06:55 14.01.2023)
 
США становятся полицейским государством, считает соучредитель BLM

Соучредитель BLM Мелина Абдулла: США все больше превращаются в полицейское государство

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМеталлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. США все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором правоохранительные органы потребляют все больше государственного финансирования, заявила РИА Новости соучредитель движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла, комментируя случаи гибели американцев от рук офицеров полиции.
В период со 2 по 3 января в Штатах произошло по меньшей мере три резонансных случая гибели гражданских от рук стражей порядка. Эти инциденты вновь оживили в обществе дискуссию о необходимости реформировать полицию. Одним из погибших стал кузен соосновательницы движения за права чернокожих Black Lives Matter Кинан Андерсон. Наряду с ним были убиты еще двое мужчин: так, полицейские застрелили 45-летнего Такара Смита и 35-летнего Оскара Санчеса.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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"Мы должны убрать полицию оттуда, где ей явно не место. Полиция действует по принципу экспансии. Они в действительности пытаются завладеть все большим и большим количеством ресурсов. Они движутся к полицейскому государству", — заявила Абдулла.
При этом она выразила уверенность, что систему правоохранительных органов в США невозможно изменить к лучшему.
В свою очередь писательница, полицейский эксперт и правозащитница Шерил Дорси в беседе с агентством выразила недовольство методами, использованными при задержании Кинана Андерсона. Дорси напомнила, что в отношении мужчины многократно применялся электрошок, хотя в его случае на месте находились несколько офицеров полиции, которые могли без труда обезвредить его.
Правоохранительные органы в США, как заметила Дорси, иногда применяют чрезмерную силу к задержанным, что в итоге приводит к летальным исходам. При этом она выразила мнение, что одной лишь более тщательной подготовки полицейских недостаточно для разрешения этой проблемы.
Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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