https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:00
2023-01-14T08:00
2023-01-14T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
сватово
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844559401_0:9:1816:1031_1920x0_80_0_0_bde6517cc6ba0b6296f042f9a0790c3e.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале РИА Новости.Плацдарм для атакиОперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе.Позиционные бои тут не утихают с осени, стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Участок фронта хорошо укреплен. В полях до горизонта тянутся противотанковые рвы, проволочные заграждения, ряды бетонных надолбов, траншеи. Строительная техника идет под Сватово нескончаемым потоком."С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".Удар на ВолновахуВторое перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока."Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".Непростая ситуацияНа Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр."Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/donbass-1844602730.html
сватово
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, владимир рогов, сватово, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Сватово, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале РИА Новости.
Оперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.
СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.
Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.
Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе.
Позиционные бои тут не утихают с осени, стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Участок фронта хорошо укреплен. В полях до горизонта тянутся противотанковые рвы, проволочные заграждения, ряды бетонных надолбов, траншеи. Строительная техника идет под Сватово нескончаемым потоком.
"С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".
Второе перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.
Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.
"Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".
На Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр.
"Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".
Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.
Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.
А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.
Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.