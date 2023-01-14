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"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации - РИА Новости, 14.01.2023
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:00
2023-01-14T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
сватово
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале РИА Новости.Плацдарм для атакиОперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе.Позиционные бои тут не утихают с осени, стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Участок фронта хорошо укреплен. В полях до горизонта тянутся противотанковые рвы, проволочные заграждения, ряды бетонных надолбов, траншеи. Строительная техника идет под Сватово нескончаемым потоком."С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".Удар на ВолновахуВторое перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока."Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".Непростая ситуацияНа Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр."Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/donbass-1844602730.html
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Андрей Коц
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Новости
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безопасность, владимир рогов, сватово, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Сватово, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:00 14.01.2023 (обновлено: 08:02 14.01.2023)
 

"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале РИА Новости.

Плацдарм для атаки

Оперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.
СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.
Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе.
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Все случится скоро". Что происходит на самом важном участке фронта
Позиционные бои тут не утихают с осени, стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Участок фронта хорошо укреплен. В полях до горизонта тянутся противотанковые рвы, проволочные заграждения, ряды бетонных надолбов, траншеи. Строительная техника идет под Сватово нескончаемым потоком.
"С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".

Удар на Волноваху

Второе перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.
"Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".

Непростая ситуация

На Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 12:55В мире
Немецкий генерал: ВС РФ, вероятно, полностью вернут контроль над Донбассом
"Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".
Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗаправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области
Заправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области
Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.
А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.
Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговСватовоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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