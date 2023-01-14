https://ria.ru/20230114/soledar-1844898000.html

Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох

Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох - РИА Новости, 14.01.2023

Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох

Действия участников штурма Соледара стали неожиданными для украинских войск, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", принимавший участие в освобождении... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:54

2023-01-14T19:54

2023-01-14T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

артемовск

северск

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СОЛЕДАР (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Действия участников штурма Соледара стали неожиданными для украинских войск, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", принимавший участие в освобождении города. "Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны", — пояснил собеседник агентства. По его словам, штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали ВСУ пути снабжения. "Это был внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал... Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — отметил боец.Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html

https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844839238.html

россия

соледар

донецкая народная республика

артемовск

северск

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"Не ожидали прорыва" – участникам штурма Соледара о том, как удалось застать врасплох ВСУ "Не ожидали прорыва" – участникам штурма Соледара о том, как удалось застать врасплох ВСУ 2023-01-14T19:54 true PT1M02S

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в мире, россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, северск