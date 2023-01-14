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Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/soledar-1844898000.html
Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох
Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох - РИА Новости, 14.01.2023
Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох
Действия участников штурма Соледара стали неожиданными для украинских войск, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", принимавший участие в освобождении... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:54
2023-01-14T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
северск
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СОЛЕДАР (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Действия участников штурма Соледара стали неожиданными для украинских войск, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", принимавший участие в освобождении города. "Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны", — пояснил собеседник агентства. По его словам, штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали ВСУ пути снабжения. "Это был внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал... Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — отметил боец.Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html
https://ria.ru/20230114/soledar-1844853493.html
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россия
соледар
донецкая народная республика
артемовск
северск
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"Не ожидали прорыва" – участникам штурма Соледара о том, как удалось застать врасплох ВСУ
"Не ожидали прорыва" – участникам штурма Соледара о том, как удалось застать врасплох ВСУ
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в мире, россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, северск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Северск
19:54 14.01.2023 (обновлено: 22:06 14.01.2023)
 
Участник боя в Соледаре рассказал, как российские силы застали ВСУ врасплох

Участник штурма Соледара заявил, что действия российских войск стали неожиданными для ВСУ

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 14 янв — РИА Новости. Действия участников штурма Соледара стали неожиданными для украинских войск, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", принимавший участие в освобождении города.
"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны", — пояснил собеседник агентства.
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По его словам, штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали ВСУ пути снабжения.
"Это был внезапный маневр для противника, которого он вообще не ожидал... Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — отметил боец.
Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.
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Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
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