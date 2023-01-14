https://ria.ru/20230114/soledar-1844876291.html
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии - РИА Новости, 14.01.2023
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии
В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:32
2023-01-14T17:32
2023-01-14T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
соледар
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
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СОЛЕДАР, 14 янв — РИА Новости. В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Здесь аптеки были целые, магазины — вот этого всего, что здесь сейчас, этого всего не было, — то есть это все было целое, ничего не было разрушено", — рассказал агентству участвовавший в штурме города боец группы "Вагнер".По его словам, украинская артиллерия целенаправленно атаковала жилые дома. Обстрелу также подвергся детский сад, где обнаружили неразорвавшийся снаряд.Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
соледар
россия
донбасс
донецкая народная республика
артемовск
северск
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Ни одного целого здания: как сейчас выглядит центр Соледара
В центре освобожденного Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилой застройке. Обстрелу подвергся даже детский сад, где обнаружен неразорвавшийся снаряд.
2023-01-14T17:32
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PT0M37S
РИА Новости
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происшествия, соледар, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, северск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Соледар, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Северск
17:32 14.01.2023 (обновлено: 18:18 14.01.2023)
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии
В центре освобожденного Соледара не осталось целых зданий после ударов артиллерии ВСУ