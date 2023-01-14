https://ria.ru/20230114/soledar-1844876291.html

Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии

Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии - РИА Новости, 14.01.2023

Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:32

2023-01-14T17:32

2023-01-14T18:18

специальная военная операция на украине

происшествия

соледар

россия

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

артемовск

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СОЛЕДАР, 14 янв — РИА Новости. В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Здесь аптеки были целые, магазины — вот этого всего, что здесь сейчас, этого всего не было, — то есть это все было целое, ничего не было разрушено", — рассказал агентству участвовавший в штурме города боец группы "Вагнер".По его словам, украинская артиллерия целенаправленно атаковала жилые дома. Обстрелу также подвергся детский сад, где обнаружили неразорвавшийся снаряд.Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

соледар

россия

донбасс

донецкая народная республика

артемовск

северск

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Ни одного целого здания: как сейчас выглядит центр Соледара В центре освобожденного Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилой застройке. Обстрелу подвергся даже детский сад, где обнаружен неразорвавшийся снаряд. 2023-01-14T17:32 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, соледар, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, северск