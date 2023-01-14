Рейтинг@Mail.ru
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/soledar-1844876291.html
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии - РИА Новости, 14.01.2023
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии
В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:32
2023-01-14T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
соледар
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844877714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_074da6072fcf44585c43fcfc7e302e63.jpg
СОЛЕДАР, 14 янв — РИА Новости. В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Здесь аптеки были целые, магазины — вот этого всего, что здесь сейчас, этого всего не было, — то есть это все было целое, ничего не было разрушено", — рассказал агентству участвовавший в штурме города боец группы "Вагнер".По его словам, украинская артиллерия целенаправленно атаковала жилые дома. Обстрелу также подвергся детский сад, где обнаружили неразорвавшийся снаряд.Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844862503.html
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
соледар
россия
донбасс
донецкая народная республика
артемовск
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ни одного целого здания: как сейчас выглядит центр Соледара
В центре освобожденного Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилой застройке. Обстрелу подвергся даже детский сад, где обнаружен неразорвавшийся снаряд.
2023-01-14T17:32
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844877714_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2bc770fa506c3133a7a8084e383a34f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, соледар, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, артемовск, северск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Соледар, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Северск
17:32 14.01.2023 (обновлено: 18:18 14.01.2023)
 
Центр Соледара полностью разрушен после ударов украинской артиллерии

В центре освобожденного Соледара не осталось целых зданий после ударов артиллерии ВСУ

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 14 янв — РИА Новости. В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Здесь аптеки были целые, магазины — вот этого всего, что здесь сейчас, этого всего не было, — то есть это все было целое, ничего не было разрушено", — рассказал агентству участвовавший в штурме города боец группы "Вагнер".
Он это делал целенаправленно”. Боец рассказал о спасении ребенка под огнем снайпера - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 16:24Специальная военная операция на Украине
Российский боец рассказал, как спас ребенка под огнем снайпера в Соледаре
По его словам, украинская артиллерия целенаправленно атаковала жилые дома. Обстрелу также подвергся детский сад, где обнаружили неразорвавшийся снаряд.
Ранее в субботу одна из жительниц Соледара рассказала РИА Новости, что ВСУ наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев. Она отметила, что среди украинских боевиков было много поляков и англичан.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 января, 15:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСоледарРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАртемовскСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала