https://ria.ru/20230114/polnomochiya-1844910569.html

Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России - РИА Новости, 14.01.2023

Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:17

2023-01-14T22:17

2023-01-14T22:31

в мире

владимир зеленский

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киев

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оон

евросоюз

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, на западе эта идея популярна и ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями. Полянский отметил, что в той идее нет практического содержания, кроме как заставить серьезных людей смеяться и пожимать плечами. "Это все еще очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива", - сказал он.Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. В феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844658588.html

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киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, россия, киев, украина, оон, евросоюз