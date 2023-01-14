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Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России - РИА Новости, 14.01.2023
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Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России
Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России - РИА Новости, 14.01.2023
Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России
Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T22:17
2023-01-14T22:31
в мире
владимир зеленский
россия
киев
украина
оон
евросоюз
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, на западе эта идея популярна и ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями. Полянский отметил, что в той идее нет практического содержания, кроме как заставить серьезных людей смеяться и пожимать плечами. "Это все еще очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива", - сказал он.Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. В феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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в мире, владимир зеленский, россия, киев, украина, оон, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Украина, ООН, Евросоюз
22:17 14.01.2023 (обновлено: 22:31 14.01.2023)
 
Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

Полянский: у Генассамблеи ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала против России, юридически такие инициативы ничтожны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий", - сказал Полянский в эфире телеканала RT.
По его словам, на западе эта идея популярна и ее эксплуатируют с популистскими и политическими целями. Полянский отметил, что в той идее нет практического содержания, кроме как заставить серьезных людей смеяться и пожимать плечами. "Это все еще очень туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива", - сказал он.
Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение в этом году проект резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. В феврале же Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект резолюции в поддержку "мирного плана" Владимира Зеленского.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:38Специальная военная операция на Украине
Полянский заявил, что Россия не ставит целью уничтожение Украины
 
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