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В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы - РИА Новости, 14.01.2023
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В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы
В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы - РИА Новости, 14.01.2023
В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T19:41
2023-01-14T19:41
тарас шевченко
евгений балицкий
мелитополь
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город воинской славы". "Сегодня после многочисленных обращений мелитопольцев администрацией города было принято решение о переносе памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко с центральной площади Победы… На площади Победы в ближайшее время будет начата установка стелы "Город воинской славы", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день рассматривается несколько вариантов размещения памятника Шевченко – это сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По этой теме инициирован опрос горожан.
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тарас шевченко, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, общество
Тарас Шевченко, Евгений Балицкий, Мелитополь, Запорожская область, Общество
19:41 14.01.2023
 
В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы

Балицкий: в Мелитополе по просьбе жителей памятник Шевченко перенесут с площади Победы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник Тарасу Шевченко в Мелитополе
Памятник Тарасу Шевченко в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник Тарасу Шевченко в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город воинской славы".
"Сегодня после многочисленных обращений мелитопольцев администрацией города было принято решение о переносе памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко с центральной площади Победы… На площади Победы в ближайшее время будет начата установка стелы "Город воинской славы", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день рассматривается несколько вариантов размещения памятника Шевченко – это сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По этой теме инициирован опрос горожан.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 10:44
В Мелитополе из библиотек изъяли более пяти тысяч экстремистских книг
 
Тарас ШевченкоЕвгений БалицкийМелитопольЗапорожская областьОбщество
 
 
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