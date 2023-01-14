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В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы

В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы - РИА Новости, 14.01.2023

В Мелитополе памятник Шевченко перенесут с площади Победы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:41

2023-01-14T19:41

2023-01-14T19:41

тарас шевченко

евгений балицкий

мелитополь

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вместо памятника Тарасу Шевченко на площади Победы в Мелитополе установят стелу "Город воинской славы". "Сегодня после многочисленных обращений мелитопольцев администрацией города было принято решение о переносе памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко с центральной площади Победы… На площади Победы в ближайшее время будет начата установка стелы "Город воинской славы", - отметил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день рассматривается несколько вариантов размещения памятника Шевченко – это сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. По этой теме инициирован опрос горожан.

https://ria.ru/20230111/knigi-1844052181.html

мелитополь

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тарас шевченко, евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, общество