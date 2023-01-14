https://ria.ru/20230114/otstavka-1844796471.html
Брат Синдзо Абэ подаст в отставку
Брат Синдзо Абэ подаст в отставку - РИА Новости, 14.01.2023
Брат Синдзо Абэ подаст в отставку
Бывший министр обороны Нобуо Киси - родной брат убитого в июле прошлого года экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ снимет с себя депутатские полномочия по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:37
2023-01-14T08:37
2023-01-14T08:37
в мире
япония
синдзо абэ
нобуо киси
ямагути (префектура)
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Бывший министр обороны Нобуо Киси - родной брат убитого в июле прошлого года экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ снимет с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья, сообщила региональная газета "Тюгоку". Издание сообщает, что состояние здоровья Киси ухудшилось с конца прошлого года, в связи с чем и было принято решение отказаться от депутатских полномочий. Так как, как и его брат экс-премьер-министр Синдзо Абэ избирались от разных округов одной и той же префектуры Ямагути, то в этой префектуре в апреле могут состояться выборы двух новых депутатов парламента. При этом Нобуо Киси в качестве своего преемника видит старшего сына. Между тем, ранее с поста министра обороны Киси также ушел по состоянию здоровья. О причинах тогда не сообщалось, но журналисты заметили, что он стал появляться на брифингах и на слушаниях в парламенте с тростью, а затем на коляске. Брат Киси Синдзо Абэ был убит 8 июля прошлого года на предвыборном митинге. Это событие стало одним из самых главных в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, нобуо киси, ямагути (префектура)
В мире, Япония, Синдзо Абэ, Нобуо Киси, Ямагути (префектура)
Брат Синдзо Абэ подаст в отставку
Брат Синдзо Абэ Нобуо Киси снимет с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Бывший министр обороны Нобуо Киси - родной брат убитого в июле прошлого года экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ снимет с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья, сообщила региональная газета "Тюгоку".
Издание сообщает, что состояние здоровья Киси ухудшилось с конца прошлого года, в связи с чем и было принято решение отказаться от депутатских полномочий. Так как, как и его брат экс-премьер-министр Синдзо Абэ избирались от разных округов одной и той же префектуры Ямагути
, то в этой префектуре в апреле могут состояться выборы двух новых депутатов парламента. При этом Нобуо Киси в качестве своего преемника видит старшего сына.
Между тем, ранее с поста министра обороны Киси также ушел по состоянию здоровья. О причинах тогда не сообщалось, но журналисты заметили, что он стал появляться на брифингах и на слушаниях в парламенте с тростью, а затем на коляске.
Брат Киси Синдзо Абэ был убит 8 июля прошлого года на предвыборном митинге. Это событие стало одним из самых главных в политической жизни страны.