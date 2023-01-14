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Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут лидеры ИТ-отрасли - РИА Новости, 14.01.2023
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Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут лидеры ИТ-отрасли
Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут лидеры ИТ-отрасли - РИА Новости, 14.01.2023
Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут лидеры ИТ-отрасли
Лидеры ИТ-отрасли в России - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком" – будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС), это станет... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:34
2023-01-14T15:34
экономика
технологии
антон горелкин
россия
сша
яндекс
сбер
ростелеком
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лидеры ИТ-отрасли в России - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком" – будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС), это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба, сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. "На создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского ИТ – VK, "Яндекса", "Сбера" и "Ростелекома". Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось всё это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", - написал Горелкин в своем телеграм-канале. По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба. "Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками (в том числе, возможностью массового вывода смартфонов из строя, о которой любят говорить алармисты). Рассчитываю, что процесс разработки будущей операционки будет максимально открытым – иначе на статус "народной" претендовать ей будет сложно", - добавил депутат.
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экономика, технологии, антон горелкин, россия, сша, яндекс, сбер, ростелеком
Экономика, Технологии, Антон Горелкин, Россия, США, Яндекс, Сбер, Ростелеком
15:34 14.01.2023
 
Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут лидеры ИТ-отрасли

Горелкин: создавать российскую мобильную ОС будут VK, Яндекс, Сбер и Ростелеком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРаботник в офисе
Работник в офисе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лидеры ИТ-отрасли в России - VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком" – будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС), это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба, сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
"На создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского ИТ – VK, "Яндекса", "Сбера" и "Ростелекома". Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось всё это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.
"Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками (в том числе, возможностью массового вывода смартфонов из строя, о которой любят говорить алармисты). Рассчитываю, что процесс разработки будущей операционки будет максимально открытым – иначе на статус "народной" претендовать ей будет сложно", - добавил депутат.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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ЭкономикаТехнологииАнтон ГорелкинРоссияСШАЯндексСберРостелеком
 
 
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