https://ria.ru/20230114/minprosvescheniya-1844783368.html

Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников

Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников - РИА Новости, 14.01.2023

Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников

Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T01:56

2023-01-14T01:56

2023-01-14T07:26

общество

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию образовательных программ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при реализации обязательной части основных общеобразовательных программ", — говорится в документе. Добавляется, что министерство просвещения осуществляет организацию работы по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые имеют госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Кроме того, организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников возлагается на подведомственные министерству организации. Отмечается, что министерство просвещения определяет подведомственные организации, которые формируют техническое задание, включающее требование к содержанию и объему учебника, количеству и видам разработанных в комплекте с учебником учебных пособий, образованию, квалификации опыту автора (авторов) учебника и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, характеристикам авторских текстовых оригиналов учебника, к качеству исполнения печатных форм учебника, к структуре и содержанию методических пособий для учителя, содержащих материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета.

https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

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общество, россия