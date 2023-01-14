https://ria.ru/20230114/minprosvescheniya-1844783368.html
Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников
Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников - РИА Новости, 14.01.2023
Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников
Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:56
2023-01-14T01:56
2023-01-14T07:26
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россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию образовательных программ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при реализации обязательной части основных общеобразовательных программ", — говорится в документе. Добавляется, что министерство просвещения осуществляет организацию работы по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые имеют госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Кроме того, организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников возлагается на подведомственные министерству организации. Отмечается, что министерство просвещения определяет подведомственные организации, которые формируют техническое задание, включающее требование к содержанию и объему учебника, количеству и видам разработанных в комплекте с учебником учебных пособий, образованию, квалификации опыту автора (авторов) учебника и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, характеристикам авторских текстовых оригиналов учебника, к качеству исполнения печатных форм учебника, к структуре и содержанию методических пособий для учителя, содержащих материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета.
https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html
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общество, россия
01:56 14.01.2023 (обновлено: 07:26 14.01.2023)
Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников
Минпросвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы и издания учебников
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило порядок подготовки экспертизы, апробации и издания учебников, которые имеют государственную аккредитацию образовательных программ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при реализации обязательной части основных общеобразовательных программ", — говорится в документе.
Добавляется, что министерство просвещения осуществляет организацию работы по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые имеют госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Кроме того, организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки, экспертизы, апробации и издания учебников возлагается на подведомственные министерству организации.
Отмечается, что министерство просвещения определяет подведомственные организации, которые формируют техническое задание, включающее требование к содержанию и объему учебника, количеству и видам разработанных в комплекте с учебником учебных пособий, образованию, квалификации опыту автора (авторов) учебника и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, характеристикам авторских текстовых оригиналов учебника, к качеству исполнения печатных форм учебника, к структуре и содержанию методических пособий для учителя, содержащих материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета.