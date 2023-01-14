https://ria.ru/20230114/kukhnya-1844832191.html

В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России

В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России - РИА Новости, 14.01.2023

В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России

Пользователь китайской соцсети WeChat составил список продуктов с прилавков российских супермаркетов, которые обязательно нужно попробовать. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:01

2023-01-14T14:01

2023-01-14T14:54

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китай

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователь китайской соцсети WeChat составил список продуктов с прилавков российских супермаркетов, которые обязательно нужно попробовать.Так, на первом месте оказалось варенье из сосновых шишек, поразившее автора публикации своими полезными свойствами.К числу главных деликатесов он отнес и икру, которую "нужно попробовать как можно больше, поскольку она обладает прекрасным вкусом".Пользователь также обратил внимание на российский шоколад, особо выделив "Аленку", Он отметил, что многим людям из постсоветского пространства эти конфеты напоминают вкус детства.Кроме того, блогер не забыл упомянуть российский мед, наградив его званием "Лучший мед в Северном полушарии".Помимо прочего, блогер посоветовал попробовать гречку, оленину и сало.

https://ria.ru/20230109/arktika-1841656537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/med-1840022805.html

россия

китай

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2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, россия, китай, wechat