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В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России - РИА Новости, 14.01.2023
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В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России
В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России - РИА Новости, 14.01.2023
В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России
Пользователь китайской соцсети WeChat составил список продуктов с прилавков российских супермаркетов, которые обязательно нужно попробовать. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:01
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователь китайской соцсети WeChat составил список продуктов с прилавков российских супермаркетов, которые обязательно нужно попробовать.Так, на первом месте оказалось варенье из сосновых шишек, поразившее автора публикации своими полезными свойствами.К числу главных деликатесов он отнес и икру, которую "нужно попробовать как можно больше, поскольку она обладает прекрасным вкусом".Пользователь также обратил внимание на российский шоколад, особо выделив "Аленку", Он отметил, что многим людям из постсоветского пространства эти конфеты напоминают вкус детства.Кроме того, блогер не забыл упомянуть российский мед, наградив его званием "Лучший мед в Северном полушарии".Помимо прочего, блогер посоветовал попробовать гречку, оленину и сало.
https://ria.ru/20230109/arktika-1841656537.html
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общество, россия, китай, wechat
Общество, Россия, Китай, WeChat
14:01 14.01.2023 (обновлено: 14:54 14.01.2023)
 
В Китае пришли в восторг от удивительных продуктов из России

Пользователь WeChat назвал варенье из сосновых шишек одним из лучших российских продуктов

© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ruДомашнее варенье из сосновых шишек
Домашнее варенье из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru
Домашнее варенье из сосновых шишек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователь китайской соцсети WeChat составил список продуктов с прилавков российских супермаркетов, которые обязательно нужно попробовать.
Так, на первом месте оказалось варенье из сосновых шишек, поразившее автора публикации своими полезными свойствами.
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К числу главных деликатесов он отнес и икру, которую "нужно попробовать как можно больше, поскольку она обладает прекрасным вкусом".
Пользователь также обратил внимание на российский шоколад, особо выделив "Аленку", Он отметил, что многим людям из постсоветского пространства эти конфеты напоминают вкус детства.
Кроме того, блогер не забыл упомянуть российский мед, наградив его званием "Лучший мед в Северном полушарии".
"Вкусно! Недорого! Чего вы ждете?" — написал автор статьи.
Помимо прочего, блогер посоветовал попробовать гречку, оленину и сало.
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