https://ria.ru/20230114/isk-1844888822.html

Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана к Армении

Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана к Армении - РИА Новости, 14.01.2023

Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана к Армении

Международный суд ООН проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана к Армении по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:48

2023-01-14T18:48

2023-01-14T18:48

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азербайджан

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БАКУ, 14 янв – РИА Новости. Международный суд ООН проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана к Армении по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации", сообщается в релизе судебного органа. "Тридцать первого января Международный суд ООН рассмотрит обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге", - говорится в сообщении. Ранее МИД Азербайджана, комментируя иск в отношении Армении, заявил, что у Баку имеются новые доказательства установки с армянской стороны, начиная с 2021 года, мин-ловушек в жилых домах на территории Карабаха. Между тем в августе 2022 года член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в Азербайджане Шинсунг Чунг заявила, что азербайджанские детские книги и школьные учебники распространяют предрассудки в отношении лиц армянского происхождения. Чунг добавила, что региональные языки, которые Азербайджан обязался защищать и предоставлять доступ к общественному телевидению, не уважаются и в некоторых случаях полностью исчезли из публичного пространства. Кроме того, Армения в сентябре 2021 обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В декабре 2021 года Международный суд ООН в Гааге удовлетворил ходатайство Азербайджана и потребовал от Армении принять меры по предотвращению разжигания расовой ненависти в отношении азербайджанцев. Кроме того, суд постановил, чтобы Азербайджан принял необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти в отношении армян. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20221219/mirotvortsy-1839724487.html

https://ria.ru/20230112/armeniya-1844356271.html

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в мире, азербайджан, армения, баку, оон