https://ria.ru/20230114/churikova-1844909406.html

Калягин назвал Чурикову царицей сцены

Калягин назвал Чурикову царицей сцены - РИА Новости, 14.01.2023

Калягин назвал Чурикову царицей сцены

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин в прощальном слове по поводу кончины Народной артистки СССР Инны Чуриковой назвал ее царицей... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T22:02

2023-01-14T22:02

2023-01-14T22:02

инна чурикова

александр калягин

ссср

москва

ленком

россия

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин в прощальном слове по поводу кончины Народной артистки СССР Инны Чуриковой назвал ее царицей сцены. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в центре Москвы. "Нет нужды перечислять ее звания и награды, достаточно просто назвать ее имя - Инна Михайловна Чурикова. Великое имя великой актрисы... Инна Михайловна властвовала на сцене... В любой роли - комедийной и драматической, гротесковой и трагической. Она была царицей сцены. Она и в жизни была каким-то особенным человеком. В ней было столько достоинства, красоты и величия, какого- то невероятного обаяния, что каждый, кто находился рядом, невольно попадал в ее магический круг", - приводятся слова Калягина на сайте СТД. По словам Калягина, всё, что сделала Чурикова в театре и кино, навсегда сохранится в истории отечественной культуры. Ее уход - большая потеря для все нас - ее друзей и коллег, для всей страны, отметил глава СТД России. "Светлая память великой актрисе Инне Михайловне Чуриковой и огромная благодарность за ее искусство, за те минуты счастья, которые она дарила нам всем", - сказал Калягин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

инна чурикова, александр калягин, ссср, москва, ленком, россия, умерла инна чурикова