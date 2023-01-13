https://ria.ru/20230113/zhukov-1844718518.html

"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова

"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова - РИА Новости, 13.01.2023

"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова

Сын Сергея Жукова Энджел восхитил пользователей Сети своим вокалом. Они назвали голос юноши похожим на тембр отца. Накануне наследник артиста выложил клип на... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:48

2023-01-13T18:48

2023-01-13T18:48

шоубиз

сергей жуков

семья

дети

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сын Сергея Жукова Энджел восхитил пользователей Сети своим вокалом. Они назвали голос юноши похожим на тембр отца. Накануне наследник артиста выложил клип на своем YouTube-канале. Слушатели неоднозначно отреагировали на работу певца. Одни обратили внимание на схожесть голосов Энджела и его отца. Другие похвалили молодого артиста.Жуков-старший также прокомментировал работу сына. Он признался, что гордится им. Энджел не в первый раз выпустил собственную песню. Первый трек юноши вышел на его YouTube-канале год назад. Ранее Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних наследников работать. Он рассказал о необходимости приучать детей к труду с малого возраста.

https://ria.ru/20221124/zhukov-1833988273.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, семья, дети