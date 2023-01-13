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"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова
"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова - РИА Новости, 13.01.2023
"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова
Сын Сергея Жукова Энджел восхитил пользователей Сети своим вокалом. Они назвали голос юноши похожим на тембр отца. Накануне наследник артиста выложил клип на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:48
2023-01-13T18:48
2023-01-13T18:48
шоубиз
сергей жуков
семья
дети
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сын Сергея Жукова Энджел восхитил пользователей Сети своим вокалом. Они назвали голос юноши похожим на тембр отца. Накануне наследник артиста выложил клип на своем YouTube-канале. Слушатели неоднозначно отреагировали на работу певца. Одни обратили внимание на схожесть голосов Энджела и его отца. Другие похвалили молодого артиста.Жуков-старший также прокомментировал работу сына. Он признался, что гордится им. Энджел не в первый раз выпустил собственную песню. Первый трек юноши вышел на его YouTube-канале год назад. Ранее Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних наследников работать. Он рассказал о необходимости приучать детей к труду с малого возраста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей жуков, семья, дети
Шоубиз, Сергей Жуков, Семья, Дети
"Копия папы": в Сети восхитились вокалом сына Жукова
В Сети восхитились похожим на пение отца вокалом сына Сергея Жукова Энджела
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сын Сергея Жукова Энджел восхитил пользователей Сети своим вокалом. Они назвали голос юноши похожим на тембр отца. Накануне наследник артиста выложил клип на своем YouTube-канале.
Слушатели неоднозначно отреагировали на работу певца. Одни обратили внимание на схожесть голосов Энджела и его отца.
"Копия папы. Скоро все девчонки будут с ума сходить, как когда-то по "Руки Вверх!", "Похож на отца", "Похож на папу и голосом тоже", "Голос похож на папин очень", – высказались комментаторы.
Другие похвалили молодого артиста.
"Умничка!", "Классная песня. Браво!", "Классный чистый голос!", "Молодец! Отличный трек получился!" – отреагировали пользователи Сети.
Жуков-старший также прокомментировал работу сына. Он признался, что гордится им.
"Сынок, я горжусь тобой! Я все меньше вмешиваюсь и больше наблюдаю со стороны. Ты у меня действительно невероятно творческий и талантливый ребенок!" – поделился солист "Руки Вверх!" в своей соцсети.
Энджел не в первый раз выпустил собственную песню. Первый трек юноши вышел на его YouTube-канале год назад.
Ранее Сергей Жуков объяснил
, почему заставляет несовершеннолетних наследников работать. Он рассказал о необходимости приучать детей к труду с малого возраста.