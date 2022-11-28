Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать
Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы.
"Мы считаем, что просто так давать деньги глупо. И поэтому в раннем возрасте в более игровой форме, а сейчас уже в прямолинейной форме, говорим о том, что это работа", – признался артист в интервью передачи "Ваша Наташа".
Также он рассказал, где работают его наследники.
"Мелкий Мирошка идет с Региной в кондитерскую, садится с девчонками-декораторами за пряники и делает глаза снеговикам. Сколько сделал, столько получил. Радостный, но с пониманием, что работа оплачивается. Дети работают в театре больше четырех лет. У них официальная зарплата. Они это понимают", – сообщил музыкант.
Кроме того, Жуков рассказал, как его сын Энжел распорядился заработком в 100 тысяч рублей.
"У нас Энжел озвучивает много сказок, передач. Там платят зарплату. Я говорю: "Смотри, ты заработал 100 тысяч". Он кладет 60 тысяч и говорит: "Мама, папа, это вам". Мы берем. Пусть он понимает, что надо делиться. Готовим к жизни. Он должен понимать, что легко это не бывает", – добавил певец.
Артист женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд в 2007 году. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел. Знаменитости владеют сетью кондитерских "Любовь и Сладости".
Ранее музыкант раскрыл детали отношений со старшей дочерью Александрой. Он заявил, что ему бывает сложно общаться с ней из-за разницы в менталитете.