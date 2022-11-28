https://ria.ru/20221128/zhukov-1834817915.html

Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать

Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать - РИА Новости, 28.11.2022

Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать

Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:31

шоубиз

сергей жуков

дети

семья

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы. Также он рассказал, где работают его наследники.Кроме того, Жуков рассказал, как его сын Энжел распорядился заработком в 100 тысяч рублей.Артист женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд в 2007 году. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел. Знаменитости владеют сетью кондитерских "Любовь и Сладости". Ранее музыкант раскрыл детали отношений со старшей дочерью Александрой. Он заявил, что ему бывает сложно общаться с ней из-за разницы в менталитете.

https://ria.ru/20221124/kristovskiy-1833900936.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, дети, семья