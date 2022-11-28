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Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
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Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать
Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать - РИА Новости, 28.11.2022
Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать
Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:31
2022-11-28T18:31
шоубиз
сергей жуков
дети
семья
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы. Также он рассказал, где работают его наследники.Кроме того, Жуков рассказал, как его сын Энжел распорядился заработком в 100 тысяч рублей.Артист женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд в 2007 году. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел. Знаменитости владеют сетью кондитерских "Любовь и Сладости". Ранее музыкант раскрыл детали отношений со старшей дочерью Александрой. Он заявил, что ему бывает сложно общаться с ней из-за разницы в менталитете.
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сергей жуков, дети, семья
Шоубиз, Сергей Жуков, Дети, Семья
18:31 28.11.2022
 
Жуков объяснил, почему заставляет своих детей работать

Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков объяснил, почему заставляет несовершеннолетних детей зарабатывать деньги на карманные расходы.

"Мы считаем, что просто так давать деньги глупо. И поэтому в раннем возрасте в более игровой форме, а сейчас уже в прямолинейной форме, говорим о том, что это работа", – признался артист в интервью передачи "Ваша Наташа".

Также он рассказал, где работают его наследники.

"Мелкий Мирошка идет с Региной в кондитерскую, садится с девчонками-декораторами за пряники и делает глаза снеговикам. Сколько сделал, столько получил. Радостный, но с пониманием, что работа оплачивается. Дети работают в театре больше четырех лет. У них официальная зарплата. Они это понимают", – сообщил музыкант.

Кроме того, Жуков рассказал, как его сын Энжел распорядился заработком в 100 тысяч рублей.
"У нас Энжел озвучивает много сказок, передач. Там платят зарплату. Я говорю: "Смотри, ты заработал 100 тысяч". Он кладет 60 тысяч и говорит: "Мама, папа, это вам". Мы берем. Пусть он понимает, что надо делиться. Готовим к жизни. Он должен понимать, что легко это не бывает", – добавил певец.
Артист женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд в 2007 году. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел. Знаменитости владеют сетью кондитерских "Любовь и Сладости".
Ранее музыкант раскрыл детали отношений со старшей дочерью Александрой. Он заявил, что ему бывает сложно общаться с ней из-за разницы в менталитете.
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