"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью

"В тот момент, когда родилась Сашуля, я был в самом безумном пике расцвета "Руки Вверх!". Все стало усложняться, когда отношения с супругой не складывались. Мы приняли решение разойтись. В те редкие минуты, когда приезжал, фонтанировал: тут тебе и фокусы, и театры. И тут бывшая супруга ошарашила, мол, мы уезжаем в Америку. Саше было шесть лет. Сначала не хотел отпускать ребенка. Было понимание, что нельзя просто прийти и с ребенком побыть. Это было очень тяжело. Слава богу, в тот момент было много гастролей. И в Америке тоже. Ездил несколько раз в год", – признался певец в интервью передачи "Ваша Наташа".