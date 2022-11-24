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"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью - РИА Новости, 24.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221124/zhukov-1833988273.html
"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью
"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью - РИА Новости, 24.11.2022
"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью
Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал об отношениях с 21-летней дочерью Александрой от первого брака. Бывшая супруга артиста Елена Добындо... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:46
2022-11-24T16:46
шоубиз
сергей жуков
отношения
дети
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал об отношениях с 21-летней дочерью Александрой от первого брака. Бывшая супруга артиста Елена Добындо переехала с ней в США 15 лет назад. Также он заявил, что ему бывает сложно общаться с дочерью из-за разницы в менталитете. Однако он добавил, что гордится личными качествами и достижениями Александры. Кроме того, он рассказал о взаимоотношениях старшей дочери с его детьми от второго брака. Жуков развелся с матерью Александры в 2005 году. В 2007-м он женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел. Ранее музыкант признался в лечении в психдиспансере в детстве. Причиной послужили галлюцинации после игры в приставку.
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сергей жуков, отношения, дети
Шоубиз, Сергей Жуков, отношения, Дети
16:46 24.11.2022
 
"Разная ментальность": Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью

Жуков рассказал об отношениях со старшей дочерью Александрой от первого брака

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вокалист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал об отношениях с 21-летней дочерью Александрой от первого брака. Бывшая супруга артиста Елена Добындо переехала с ней в США 15 лет назад.

"В тот момент, когда родилась Сашуля, я был в самом безумном пике расцвета "Руки Вверх!". Все стало усложняться, когда отношения с супругой не складывались. Мы приняли решение разойтись. В те редкие минуты, когда приезжал, фонтанировал: тут тебе и фокусы, и театры. И тут бывшая супруга ошарашила, мол, мы уезжаем в Америку. Саше было шесть лет. Сначала не хотел отпускать ребенка. Было понимание, что нельзя просто прийти и с ребенком побыть. Это было очень тяжело. Слава богу, в тот момент было много гастролей. И в Америке тоже. Ездил несколько раз в год", – признался певец в интервью передачи "Ваша Наташа".

Также он заявил, что ему бывает сложно общаться с дочерью из-за разницы в менталитете.
"Мне кажется, есть чуть-чуть разная ментальность. Порой мы, стиснув зубы, вынуждены это принимать. Ей что-то говоришь, она отвечает: "Папа, так нельзя говорить. Этот человек обидится". И думаешь: "Мы в этом не совпадаем". Я был бы счастлив, если бы она жила поближе", – пожаловался музыкант.
Однако он добавил, что гордится личными качествами и достижениями Александры.
"Саша необычный человек. Она пошла в психологию, работать с особенными детками. Все летние месяцы проводит в лагерях. Мне это глубоко приятно. У нее осталось доброе сердце. Дети черствеют очень часто после таких отношений родителей", – поделился Жуков.
Кроме того, он рассказал о взаимоотношениях старшей дочери с его детьми от второго брака.
"Мне тепло, что у нее прекрасные отношения с моими детьми. Никакой ревности к новой семье у нее не было", – сообщил исполнитель.
Жуков развелся с матерью Александры в 2005 году. В 2007-м он женился на вокалистке ВИА "Сливки" Регине Бурд. У пары родилось трое детей: дочь Ника и сыновья Мирон и Энджел.
Ранее музыкант признался в лечении в психдиспансере в детстве. Причиной послужили галлюцинации после игры в приставку.
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