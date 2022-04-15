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Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере - РИА Новости, 15.04.2022
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Шоубиз
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Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере - РИА Новости, 15.04.2022
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере
Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:54
2022-04-15T16:54
шоубиз
знаменитости
сергей жуков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком много времени провел за игрой в приставку.Он отметил, что в галлюцинациях перед ним бегали главные герои игр – Марио, Аладдин и принц Персии. Родителям пришлось показать его врачу.Солист группы "Руки вверх" добавил, что после случившегося отец разрешал ему играть строго раз в неделю.Ранее Егор Крид признался, что к нему после перерыва вернулись панические атаки.
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знаменитости, сергей жуков, шоу-бизнес
16:54 15.04.2022
 
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере

Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере из-за увлечения играми в приставку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком много времени провел за игрой в приставку.

"Однажды родители куда-то уехали, и я дорвался! Провел за играми и у телевизора практически сутки. А вы же помните, какие телевизоры тогда были? Пузатые такие, ламповые. И, когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжись… И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации!" – написал Сергей в соцсетях.

Он отметил, что в галлюцинациях перед ним бегали главные герои игр – Марио, Аладдин и принц Персии. Родителям пришлось показать его врачу.

"Родители сначала думали, что это отравление. Может, грибочков поел. Но, услышав мой рассказ, стало понятно, что это облучение, и меня отвезли в психдиспансер, где я благополучно провел какое-то время, пока Марио окончательно не ушел из моего мира", – заключил певец.

Солист группы "Руки вверх" добавил, что после случившегося отец разрешал ему играть строго раз в неделю.
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