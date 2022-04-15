https://ria.ru/20220415/zhukov-1783761818.html

Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере

Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере - РИА Новости, 15.04.2022

Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере

Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:54

2022-04-15T16:54

2022-04-15T16:54

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком много времени провел за игрой в приставку.Он отметил, что в галлюцинациях перед ним бегали главные герои игр – Марио, Аладдин и принц Персии. Родителям пришлось показать его врачу.Солист группы "Руки вверх" добавил, что после случившегося отец разрешал ему играть строго раз в неделю.Ранее Егор Крид признался, что к нему после перерыва вернулись панические атаки.

https://ria.ru/20211019/gagarina-1755186368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей жуков, шоу-бизнес