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Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере - РИА Новости, 15.04.2022
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере
Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:54
2022-04-15T16:54
2022-04-15T16:54
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком много времени провел за игрой в приставку.Он отметил, что в галлюцинациях перед ним бегали главные герои игр – Марио, Аладдин и принц Персии. Родителям пришлось показать его врачу.Солист группы "Руки вверх" добавил, что после случившегося отец разрешал ему играть строго раз в неделю.Ранее Егор Крид признался, что к нему после перерыва вернулись панические атаки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей жуков, шоу-бизнес
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере
Сергей Жуков признался в лечении в психдиспансере из-за увлечения играми в приставку
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сергей Жуков признался, что в детстве ему пришлось на какое-то время отправиться в психдиспансер. Однажды родители оставили его одного в квартире, и он слишком много времени провел за игрой в приставку.
"Однажды родители куда-то уехали, и я дорвался! Провел за играми и у телевизора практически сутки. А вы же помните, какие телевизоры тогда были? Пузатые такие, ламповые. И, когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжись… И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации!" – написал Сергей в соцсетях.
Он отметил, что в галлюцинациях перед ним бегали главные герои игр – Марио, Аладдин и принц Персии. Родителям пришлось показать его врачу.
"Родители сначала думали, что это отравление. Может, грибочков поел. Но, услышав мой рассказ, стало понятно, что это облучение, и меня отвезли в психдиспансер, где я благополучно провел какое-то время, пока Марио окончательно не ушел из моего мира", – заключил певец.
Солист группы "Руки вверх" добавил, что после случившегося отец разрешал ему играть строго раз в неделю.
Ранее Егор Крид признался
, что к нему после перерыва вернулись панические атаки.