https://ria.ru/20220413/krid-1783386351.html

У Егора Крида возобновились панические атаки

У Егора Крида возобновились панические атаки - РИА Новости, 13.04.2022

У Егора Крида возобновились панические атаки

Егор Крид признался, что после перерыва к нему вернулись панические атаки. В социальных сетях он отметил, что его личный рекорд без неприятных симптомов – две... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:27

2022-04-13T18:27

2022-04-13T18:27

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Егор Крид признался, что после перерыва к нему вернулись панические атаки. В социальных сетях он отметил, что его личный рекорд без неприятных симптомов – две недели.До недавнего времени он находился в Дубае, однако, судя по последним постам, Егор решил сменить дислокацию. Свежее видео снято из салона самолета.Панические атаки долгое время преследуют певца. Рэпер признавался, что они усилились после расставания с возлюбленной.

https://ria.ru/20211019/gagarina-1755186368.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

егор крид, знаменитости, шоу-бизнес