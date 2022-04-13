https://ria.ru/20220413/krid-1783386351.html
У Егора Крида возобновились панические атаки
У Егора Крида возобновились панические атаки - РИА Новости, 13.04.2022
У Егора Крида возобновились панические атаки
Егор Крид признался, что после перерыва к нему вернулись панические атаки. В социальных сетях он отметил, что его личный рекорд без неприятных симптомов – две... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:27
2022-04-13T18:27
2022-04-13T18:27
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Егор Крид признался, что после перерыва к нему вернулись панические атаки. В социальных сетях он отметил, что его личный рекорд без неприятных симптомов – две недели.До недавнего времени он находился в Дубае, однако, судя по последним постам, Егор решил сменить дислокацию. Свежее видео снято из салона самолета.Панические атаки долгое время преследуют певца. Рэпер признавался, что они усилились после расставания с возлюбленной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор крид, знаменитости, шоу-бизнес
У Егора Крида возобновились панические атаки
У Егора Крида в Дубае возобновились панические атаки