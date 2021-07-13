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Шоубиз
https://ria.ru/20210713/kreed-1741087523.html
Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце
Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце - РИА Новости, 13.07.2021
Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце
Егор Крид пожаловался на тяжелое расставание с возлюбленной. О своих переживаниях он рассказал в сторис личного микроблога. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:28
2021-07-13T15:28
шоубиз
егор крид
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Егор Крид пожаловался на тяжелое расставание с возлюбленной. О своих переживаниях он рассказал в сторис личного микроблога. "Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Все ищут "выгоду". Единственное, что я тебе никогда не прощу — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет", — делится Крид.Музыкант не назвал имя девушки. Однако пообещал, что все песни с его нового альбома будут именно о ней."Как бы плохо вам не было, постарайтесь искать во всем плюсы и быть благодарными", — обратился к пользователям певец. Вскоре после эмоциональных публикаций о болезненном расставании Крид загрузил в сторис видео, в котором иронично поинтересовался "Меня что взломали", и попросил "забыть меланхоличные посты, которые кто-то выкладывал" за него. Позже он сделал еще одну публикацию, в которой вернулся к ранее размещенным постам. "Я же заплатил, чтобы вы 16 июля это выложили в день релиза альбома, а не сейчас", — пишет Крид. На днях исполнитель представил снятый на пленку клип на песню "Телефон".
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60
егор крид

Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце

15:28 13.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в СК "Олимпийский" в Москве
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Егор Крид пожаловался на тяжелое расставание с возлюбленной. О своих переживаниях он рассказал в сторис личного микроблога.
"Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Все ищут "выгоду". Единственное, что я тебе никогда не прощу — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет", — делится Крид.
Музыкант не назвал имя девушки. Однако пообещал, что все песни с его нового альбома будут именно о ней.
"Как бы плохо вам не было, постарайтесь искать во всем плюсы и быть благодарными", — обратился к пользователям певец.
Вскоре после эмоциональных публикаций о болезненном расставании Крид загрузил в сторис видео, в котором иронично поинтересовался "Меня что взломали", и попросил "забыть меланхоличные посты, которые кто-то выкладывал" за него.
Позже он сделал еще одну публикацию, в которой вернулся к ранее размещенным постам. "Я же заплатил, чтобы вы 16 июля это выложили в день релиза альбома, а не сейчас", — пишет Крид.
На днях исполнитель представил снятый на пленку клип на песню "Телефон".
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте
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Егор Крид в день рождения выпустил клип про ограбление банка
 
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