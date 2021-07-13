https://ria.ru/20210713/kreed-1741087523.html

Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце

Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце - РИА Новости, 13.07.2021

Не прощу за панические атаки: Крид пожаловался на разбитое сердце

Егор Крид пожаловался на тяжелое расставание с возлюбленной. О своих переживаниях он рассказал в сторис личного микроблога. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:28

2021-07-13T15:28

2021-07-13T15:28

шоубиз

егор крид

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Егор Крид пожаловался на тяжелое расставание с возлюбленной. О своих переживаниях он рассказал в сторис личного микроблога. "Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Все ищут "выгоду". Единственное, что я тебе никогда не прощу — это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет", — делится Крид.Музыкант не назвал имя девушки. Однако пообещал, что все песни с его нового альбома будут именно о ней."Как бы плохо вам не было, постарайтесь искать во всем плюсы и быть благодарными", — обратился к пользователям певец. Вскоре после эмоциональных публикаций о болезненном расставании Крид загрузил в сторис видео, в котором иронично поинтересовался "Меня что взломали", и попросил "забыть меланхоличные посты, которые кто-то выкладывал" за него. Позже он сделал еще одну публикацию, в которой вернулся к ранее размещенным постам. "Я же заплатил, чтобы вы 16 июля это выложили в день релиза альбома, а не сейчас", — пишет Крид. На днях исполнитель представил снятый на пленку клип на песню "Телефон".

https://ria.ru/20210625/krid-1738649962.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид