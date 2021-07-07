https://ria.ru/20210707/krid-1740125718.html

Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"

Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон" - РИА Новости, 07.07.2021

Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"

Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на YouTube клип на песню "Телефон". Ролик снят на пленку, чего ранее музыкант не делал. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:32

2021-07-07T00:32

2021-07-07T00:32

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на YouTube клип на песню "Телефон". Ролик снят на пленку, чего ранее музыкант не делал. Егор Крид в треке опять поет о несостоявшихся отношениях и разбитом сердце. На этот раз лирический герой рэпера обращается к загадочной девушке (ее играет скандальная блогер Хофманита. — Прим. ред.), которая издевалась над его чувствами."Мое сердце — не телефон, но ты легко можешь разбить его", — произносит Крид. На фоне появляются кадры, вдохновленные эстетикой конца 1990-х — начала 2000-х годов. Герои говорят по проводным телефонам и хвастаются новыми мобильными "раскладушками" в стразах.За первые часы с момента релиза клип набрал почти 400 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. В комментариях многие зрители отметили, что рады видеть в массовке участников шоу "Голос. Дети", наставником которых был Егор.Релиз предстоящего альбома Егора Крида "Pussy boy" запланирован на середину июля.

https://ria.ru/20210625/krid-1738649962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, егор крид, youtube