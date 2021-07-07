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Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"
Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон" - РИА Новости, 07.07.2021
Егор Крид представил снятый на пленку клип на песню "Телефон"
Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на YouTube клип на песню "Телефон". Ролик снят на пленку, чего ранее музыкант не делал. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:32
2021-07-07T00:32
2021-07-07T00:32
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на YouTube клип на песню "Телефон". Ролик снят на пленку, чего ранее музыкант не делал. Егор Крид в треке опять поет о несостоявшихся отношениях и разбитом сердце. На этот раз лирический герой рэпера обращается к загадочной девушке (ее играет скандальная блогер Хофманита. — Прим. ред.), которая издевалась над его чувствами."Мое сердце — не телефон, но ты легко можешь разбить его", — произносит Крид. На фоне появляются кадры, вдохновленные эстетикой конца 1990-х — начала 2000-х годов. Герои говорят по проводным телефонам и хвастаются новыми мобильными "раскладушками" в стразах.За первые часы с момента релиза клип набрал почти 400 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. В комментариях многие зрители отметили, что рады видеть в массовке участников шоу "Голос. Дети", наставником которых был Егор.Релиз предстоящего альбома Егора Крида "Pussy boy" запланирован на середину июля.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, егор крид, youtube
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал
на YouTube клип на песню "Телефон". Ролик снят на пленку, чего ранее музыкант не делал.
"Это один из моих любимых треков с альбома "Pussy boy" и мой первый клип, снятый на пленку! Цените этот стилек и постарайтесь прочувствовать текст", — говорится в подписи к видео на платформе.
Егор Крид в треке опять поет о несостоявшихся отношениях и разбитом сердце. На этот раз лирический герой рэпера обращается к загадочной девушке (ее играет скандальная блогер Хофманита. — Прим. ред.), которая издевалась над его чувствами.
"Мое сердце — не телефон, но ты легко можешь разбить его", — произносит Крид.
На фоне появляются кадры, вдохновленные эстетикой конца 1990-х — начала 2000-х годов. Герои говорят по проводным телефонам и хвастаются новыми мобильными "раскладушками" в стразах.
За первые часы с момента релиза клип набрал почти 400 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. В комментариях многие зрители отметили, что рады видеть в массовке участников шоу "Голос. Дети", наставником которых был Егор.
"Егор — красавчик, что позвал ребят из "Голоса. Дети", "С детками классно придумал. Умиляюсь!" — написали пользователи.
Релиз предстоящего альбома Егора Крида "Pussy boy" запланирован на середину июля.