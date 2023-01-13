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Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:30
2023-01-13T14:30
2023-01-13T14:49
политика
владимир путин
россия
сергей кириенко
элла памфилова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - говорится в сообщении.Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, сергей кириенко, элла памфилова
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Кириенко, Элла Памфилова
14:30 13.01.2023 (обновлено: 14:49 13.01.2023)
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Путин поручил заняться усовершенствованием механизмов общественного контроля на выборах