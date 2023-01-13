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Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах

Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:30

2023-01-13T14:30

2023-01-13T14:49

политика

владимир путин

россия

сергей кириенко

элла памфилова

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - говорится в сообщении.Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, сергей кириенко, элла памфилова