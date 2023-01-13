Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/vybory-1844631471.html
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:30
2023-01-13T14:49
политика
владимир путин
россия
сергей кириенко
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750588999_0:166:3345:2048_1920x0_80_0_0_89bbde7efae2895fc081b1eee64d1a98.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - говорится в сообщении.Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750588999_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_636a495eee59afcb31f2bd370c2bad50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, сергей кириенко, элла памфилова
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Кириенко, Элла Памфилова
14:30 13.01.2023 (обновлено: 14:49 13.01.2023)
 
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах

Путин поручил заняться усовершенствованием механизмов общественного контроля на выборах

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкНаблюдатели на избирательном участке
Наблюдатели на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Наблюдатели на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе", - говорится в сообщении.
Ответственными за исполнение назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСергей КириенкоЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала