https://ria.ru/20230113/vrachi-1844678339.html
Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей
Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей - РИА Новости, 13.01.2023
Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей
Курские врачи провели сложную операцию по удалению сухого стебля растения из головы десятилетней девочки, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:17
2023-01-13T16:17
2023-01-13T16:18
курск
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здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Курские врачи провели сложную операцию по удалению сухого стебля растения из головы десятилетней девочки, сообщили в пресс-службе правительства региона. Десятилетняя девочка играла во дворе дома, поскользнулась и упала лицом на клумбу. Сухой жесткий стебель растения проткнул ей глазницу, прошел через носовые пазухи и остановился в опасной близости от жизненно важных органов. "Врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению стебля растения из головы ребенка… На скорой помощи ребенка доставили в Курск. Чтобы спасти маленькую пациентку, потребовалась командная работа специалистов разных профилей. Врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля растения со стороны глазницы. Затем в областной больнице была проведена операция по удалению обломков из основания черепа – эндоскопическим доступом через нос", - рассказало правительство в своем Telegram-канале. Врачи извлекли два обломка длиной по 2 сантиметра и диаметром около 5 миллиметров. Сложность операции заключалась в том, что один из обломков находился в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии. "Сам глаз живой и зрение на нем, по прогнозам медиков, с большой вероятностью будет сохранено. Сейчас юную пациентку уже перевели из реанимации в палату отделения, ее состояние удовлетворительное. Спасибо нашим врачам, и желаем выздоровления юной пациентке", — добавили в правительстве области.
https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html
https://ria.ru/20221226/novosibirsk-1841312262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, врачи, дети, здоровье - общество
Курск, врачи, Дети, Здоровье - Общество
16:17 13.01.2023 (обновлено: 16:18 13.01.2023)
Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей
В Курске врачи удалили сухой стебель из глазницы десятилетней девочки и спасли ей зрение
ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости.
Курские врачи провели сложную операцию по удалению сухого стебля растения из головы десятилетней девочки, сообщили в пресс-службе
правительства региона.
Десятилетняя девочка играла во дворе дома, поскользнулась и упала лицом на клумбу. Сухой жесткий стебель растения проткнул ей глазницу, прошел через носовые пазухи и остановился в опасной близости от жизненно важных органов.
"Врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению стебля растения из головы ребенка… На скорой помощи ребенка доставили в Курск
. Чтобы спасти маленькую пациентку, потребовалась командная работа специалистов разных профилей. Врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля растения со стороны глазницы. Затем в областной больнице была проведена операция по удалению обломков из основания черепа – эндоскопическим доступом через нос", - рассказало правительство в своем Telegram-канале.
Врачи извлекли два обломка длиной по 2 сантиметра и диаметром около 5 миллиметров. Сложность операции заключалась в том, что один из обломков находился в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии.
"Сам глаз живой и зрение на нем, по прогнозам медиков, с большой вероятностью будет сохранено. Сейчас юную пациентку уже перевели из реанимации в палату отделения, ее состояние удовлетворительное. Спасибо нашим врачам, и желаем выздоровления юной пациентке", — добавили в правительстве области.