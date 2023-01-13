https://ria.ru/20230113/vrachi-1844678339.html

Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей

Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей - РИА Новости, 13.01.2023

Курские врачи спасли ребенка с проколотой глазницей

Курские врачи провели сложную операцию по удалению сухого стебля растения из головы десятилетней девочки, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:17

2023-01-13T16:17

2023-01-13T16:18

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ВОРОНЕЖ, 13 янв - РИА Новости. Курские врачи провели сложную операцию по удалению сухого стебля растения из головы десятилетней девочки, сообщили в пресс-службе правительства региона. Десятилетняя девочка играла во дворе дома, поскользнулась и упала лицом на клумбу. Сухой жесткий стебель растения проткнул ей глазницу, прошел через носовые пазухи и остановился в опасной близости от жизненно важных органов. "Врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению стебля растения из головы ребенка… На скорой помощи ребенка доставили в Курск. Чтобы спасти маленькую пациентку, потребовалась командная работа специалистов разных профилей. Врачи офтальмологической клинической больницы извлекли фрагменты стебля растения со стороны глазницы. Затем в областной больнице была проведена операция по удалению обломков из основания черепа – эндоскопическим доступом через нос", - рассказало правительство в своем Telegram-канале. Врачи извлекли два обломка длиной по 2 сантиметра и диаметром около 5 миллиметров. Сложность операции заключалась в том, что один из обломков находился в нескольких миллиметрах от мозговой оболочки, канала зрительного нерва и внутренней сонной артерии. "Сам глаз живой и зрение на нем, по прогнозам медиков, с большой вероятностью будет сохранено. Сейчас юную пациентку уже перевели из реанимации в палату отделения, ее состояние удовлетворительное. Спасибо нашим врачам, и желаем выздоровления юной пациентке", — добавили в правительстве области.

https://ria.ru/20221010/spasenie-1822938013.html

https://ria.ru/20221226/novosibirsk-1841312262.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

курск, врачи, дети, здоровье - общество