https://ria.ru/20230113/voda-1844725685.html

В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды

В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023

В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды

Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:51

2023-01-13T18:51

2023-01-13T18:51

происшествия

ульяновск

жкх

россия

вода

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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия города. Утром в пятницу утечка произошла на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Из-за аварии без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина. "Порыв сети холодного водоснабжения на перекрестке Ленина-Спасская устранен в 19.10 (18.10 мск), начинается заполнение системы водой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230113/voda-1844694757.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновск, жкх, россия, вода