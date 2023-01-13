https://ria.ru/20230113/voda-1844725685.html
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды
Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:51
2023-01-13T18:51
2023-01-13T18:51
происшествия
ульяновск
жкх
россия
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821896295_0:50:1921:1130_1920x0_80_0_0_03b62fe7e14dccec65e8984b9fe8e341.jpg
САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия города. Утром в пятницу утечка произошла на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Из-за аварии без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина. "Порыв сети холодного водоснабжения на перекрестке Ленина-Спасская устранен в 19.10 (18.10 мск), начинается заполнение системы водой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230113/voda-1844694757.html
ульяновск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821896295_22:0:1707:1264_1920x0_80_0_0_a36058587b9b5f3fb2aaa859835da13c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, жкх, россия, вода
Происшествия, Ульяновск, ЖКХ, Россия, Вода
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды
В центре Ульяновска устранили аварию, из-за которой жители остались без холодной воды