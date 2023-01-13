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В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023
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В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды
Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:51
2023-01-13T18:51
происшествия
ульяновск
жкх
россия
вода
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия города. Утром в пятницу утечка произошла на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Из-за аварии без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина. "Порыв сети холодного водоснабжения на перекрестке Ленина-Спасская устранен в 19.10 (18.10 мск), начинается заполнение системы водой", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновск, жкх, россия, вода
Происшествия, Ульяновск, ЖКХ, Россия, Вода
18:51 13.01.2023
 
В Ульяновске устранили аварию, из-за которой жители остались без воды

В центре Ульяновска устранили аварию, из-за которой жители остались без холодной воды

© Pixabay / CouleurМытье рук
Мытье рук - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Pixabay / Couleur
Мытье рук. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Специалисты устранили аварию, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска, сообщила мэрия города.
Утром в пятницу утечка произошла на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Из-за аварии без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина.
"Порыв сети холодного водоснабжения на перекрестке Ленина-Спасская устранен в 19.10 (18.10 мск), начинается заполнение системы водой", - говорится в сообщении.
Смеситель - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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