https://ria.ru/20230113/voda-1844640682.html

В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды

В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023

В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды

Несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии, сообщила мэрия города. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:53

2023-01-13T14:53

2023-01-13T14:53

происшествия

ульяновск

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0c704ddb639800900b0804559c8b88.jpg

САМАРА, 13 янв – РИА Новости. Несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии, сообщила мэрия города. По данным администрации, утечка на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской произошла утром в пятницу. Участок выведен из эксплуатации, начата откачка воды. "Как сообщил главный инженер "Ульяновскводоканала" Андрей Жеребенков, подача холодного водоснабжения приостановлена в жилом фонде и административных зданиях в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина", - говорится в сообщении. В администрации города РИА Новости не смогли уточнить, сколько жилых домов остались без воды. Возобновить водоснабжение специалисты обещают в течение дня. В Ульяновске в пятницу минус 13 градусов.

https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html

https://ria.ru/20230113/elektrichestvo-1844595605.html

ульяновск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновск, жкх, россия