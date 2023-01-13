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В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023
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В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды
В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды - РИА Новости, 13.01.2023
В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды
Несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии, сообщила мэрия города. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:53
2023-01-13T14:53
происшествия
ульяновск
жкх
россия
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САМАРА, 13 янв – РИА Новости. Несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии, сообщила мэрия города. По данным администрации, утечка на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской произошла утром в пятницу. Участок выведен из эксплуатации, начата откачка воды. "Как сообщил главный инженер "Ульяновскводоканала" Андрей Жеребенков, подача холодного водоснабжения приостановлена в жилом фонде и административных зданиях в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина", - говорится в сообщении. В администрации города РИА Новости не смогли уточнить, сколько жилых домов остались без воды. Возобновить водоснабжение специалисты обещают в течение дня. В Ульяновске в пятницу минус 13 градусов.
https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html
https://ria.ru/20230113/elektrichestvo-1844595605.html
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происшествия, ульяновск, жкх, россия
Происшествия, Ульяновск, ЖКХ, Россия
14:53 13.01.2023
 
В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без воды

В центре Ульяновска жители нескольких домов остались без холодной воды из-за аварии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Человек моет руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 янв – РИА Новости. Несколько жилых домов и административных зданий в центре Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии, сообщила мэрия города.
По данным администрации, утечка на водоводе диаметром 400 миллиметров на перекрестке улиц Ленина и Спасской произошла утром в пятницу. Участок выведен из эксплуатации, начата откачка воды.
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"Как сообщил главный инженер "Ульяновскводоканала" Андрей Жеребенков, подача холодного водоснабжения приостановлена в жилом фонде и административных зданиях в границах улиц Ленина, Гончарова и спуска Степана Разина", - говорится в сообщении.
В администрации города РИА Новости не смогли уточнить, сколько жилых домов остались без воды. Возобновить водоснабжение специалисты обещают в течение дня.
В Ульяновске в пятницу минус 13 градусов.
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