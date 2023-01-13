Британия и США будут курировать расследование неудачи запуска Virgin Orbit
Британия и США будут вместе курировать расследование неудачи запуска ракеты Virgin Orbit
Ракета-носитель воздушного старта, созданная компанией Virgin Orbit. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания и США будут совместно контролировать расследование неудачного запуска ракеты компании Virgin Orbit, которая должна была вывести на орбиту несколько спутников, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
Ранее компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель LauncherOne, запущенная с борта самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту космические спутники. Позднее компания сообщила, что неудача произошла из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени.
"Управление Великобритании по расследованию космических происшествий (SAIA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в США будут совместно осуществлять надзор за расследованием Virgin Orbit системной аномалии, которая произошла во время запуска двигателя второй ступени", - сказано в документе.
Британское управление гражданской авиации будет выступать в качестве консультанта в ходе расследования, отмечается на сайте.
Старт должен был стать первым в истории запуском спутников с территории Великобритании. До этого компания уже провела пять пусков ракеты с аэродрома Мохаве в Калифорнии, первый из которых завершился неудачно. В западной прессе неудачную миссию назвали "серьезным ударом" не только для Британии, но также и для Virgin Orbit и для семи компаний, спутники которых должны были быть выведены на орбиту.
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