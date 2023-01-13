https://ria.ru/20230113/virgin-1844709846.html

Британия и США будут курировать расследование неудачи запуска Virgin Orbit

Британия и США будут курировать расследование неудачи запуска Virgin Orbit - РИА Новости, 13.01.2023

Британия и США будут курировать расследование неудачи запуска Virgin Orbit

Великобритания и США будут совместно контролировать расследование неудачного запуска ракеты компании Virgin Orbit, которая должна была вывести на орбиту... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:59

2023-01-13T17:59

2023-01-13T17:59

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания и США будут совместно контролировать расследование неудачного запуска ракеты компании Virgin Orbit, которая должна была вывести на орбиту несколько спутников, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Ранее компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель LauncherOne, запущенная с борта самолета Boeing 747, не смогла вывести на орбиту космические спутники. Позднее компания сообщила, что неудача произошла из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. "Управление Великобритании по расследованию космических происшествий (SAIA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в США будут совместно осуществлять надзор за расследованием Virgin Orbit системной аномалии, которая произошла во время запуска двигателя второй ступени", - сказано в документе. Британское управление гражданской авиации будет выступать в качестве консультанта в ходе расследования, отмечается на сайте. Старт должен был стать первым в истории запуском спутников с территории Великобритании. До этого компания уже провела пять пусков ракеты с аэродрома Мохаве в Калифорнии, первый из которых завершился неудачно. В западной прессе неудачную миссию назвали "серьезным ударом" не только для Британии, но также и для Virgin Orbit и для семи компаний, спутники которых должны были быть выведены на орбиту.

https://ria.ru/20221118/raketa-1832418584.html

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великобритания, калифорния, космос - риа наука, boeing 747, сша