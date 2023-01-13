https://ria.ru/20230113/ukrana-1844738851.html

Гросси посетит Украину на следующей неделе

Гросси посетит Украину на следующей неделе - РИА Новости, 13.01.2023

Гросси посетит Украину на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:36

2023-01-13T19:36

2023-01-13T20:12

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магатэ

рафаэль гросси

чернобыль

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ровенская аэс

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом на Украину, где посетит атомные электростанции для размещения там экспертов."Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси будет на Украине на следующей неделе, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны", - говорится в заявлении агентства.Также МАГАТЭ намерено разместить по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС и Чернобыльской площадке."Гендиректор (МАГАТЭ Рафаэль Гросси) посетит Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также Чернобыль, чтобы запустить миссии, состоящие из двух экспертов МАГАТЭ, на каждом объекте... Команда из двух человек также будет размещена на Хмельницкой АЭС. Наши эксперты по вопросам ядерной безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и рекомендации и сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ", - говорится в заявлении агентства.

https://ria.ru/20230113/aes-1844588541.html

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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, чернобыль, хмельницкая аэс, ровенская аэс